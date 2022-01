Nieuwe eigenaar voor Kasper van het Hellehof maar McLain Ward blijft in het zadel

Kasper van het Hellehof (Emerald x Nabab de Reve) heeft een nieuwe eigenaar. De twaalfjarige BWP'er die het afgelopen jaar succesvol was onder McLain Ward, is door Poden Farms verkocht aan de Kasper Group. Het paard blijft behouden voor de Amerikaanse topruiter.

De Brits/Amerikaanse springstal Poden Farms kocht eind 2019 de Emerald-zoon Kasper van het Hellehof aan. Nadat Emily Moffitt, Cameron Hanley en Ben Maher in het zadel zaten, nam in januari vorig jaar McLain Ward de teugels over. Ward boekte de nodige successen met de twaalfjarige BWP’er, afgelopen maand was het paar nog tweede in de 5* Grand Prix in Thermal.

Met de verkoop aan de groep investeerders blijft het paard behouden voor Ward.

Bron World of Showjumping