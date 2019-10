Nieuwe Olympische troef voor 51-jarige Lamaze: ‘Tokyo mogelijk laatste wedstrijd’

Eric Lamaze heeft een nieuwe Olympische troef om toe te voegen aan zijn team van toppaarden. De Canadees heeft sinds kort de eerder door Alain Jufer gereden Idalville d'Esprit (Carabas v/d Wateringhoeve x Nabab de Reve) onder het zadel en heeft daarmee nog een toppaard waar de ruiter in Tokyo mee aan de start zou kunnen verschijnen.

De 11-jarige Idalville d’Esprit werd voor Lamaze aangekocht door Chris en Tea Stinnett samen met Lamaze zijn Torrey Pine Stables. De Carabas-zoon liep drie seizoenen onder de Zwitserse jeugdamazone Aurélie Rytz waarna Alain Jufer de teugels overnam. Afgelopen jaar pakte Jufer met Idalville d’Esprit een zevende prijs in de CSI5* 1.60m GP van Ascona.

‘Tokyo mogelijk laatste wedstrijd’

In een persbericht laat de 51-jarige Lamaze weten: “Ik kan Chris en zijn vrouw Thea niet genoeg bedanken voor het kopen van dit paard voor mij als troef voor de Olympische Spelen van Tokyo. Lamaze vervolgt: “Hij heeft dit echt gedaan uit de goedheid van zijn hart en ik ga mijn best doen om zijn geloof in mij terug te betalen.” De Canadees noemt zijn nieuwe troef een “super voorzichtig paard” en ook gaf de ruiter aan dat “Tokyo mogelijk de laatste keer kan zijn dat ik ten wedstrijd-tonele verschijn.” Lamaze vervolgt: “Ik ben van plan om er op de best mogelijk manier uit te gaan. Daarna zal ik me op de verkoop van paarden van mijn stal gaan richten en daarnaast wil ik nog mensen trainen zodat ook zij hun dromen waar kunnen maken zoals ik dat kon.”

