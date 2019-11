Nieuwe paarden voor Zanotelli en Onassis

Deze dagen rijdt Marlon Modolo Zanotelli met twee nieuwe paarden op de Peelbergen. De KWPN'er Sweet Tricia (v. Berlin) verhuisde van Darragh Kenny naar de stallen van de Braziliaan en hij kreeg ook de beschikking over Virtuose d'Eole (v. Panama Tame) die eerder onder Charles Luyckx sprong. Ook Athina Onassis heeft zich verzekerd van een nieuw talent, de negenjarige Cellestial-dochter Clarina.

Aan Studforlife vertelt Marlon Zanotelli over zijn nieuwe aanwinsten. “Ik ben blij dat ik twee nieuwe paarden erbij heb gekregen van dit kaliber. De topsport is veeleisend vandaag de dag, je moet goed bereden zijn om mee te kunnen in de 5*-wedstrijden. Onder Darragh Kenny heeft Sweet Tricia bewezen een merrie met heel veel kwaliteit te zijn. Virtuose is ook een fantastische merrie, maar is op het hoogste niveau nog weinig ervaren.”

De Berlin-dochter Sweet Tricia, gefokt door H. Nijborg uit Gieten, was onder Darragh Kenny succesvol. Zo won de combinatie in Barcelona de Queens Cup en daarvoor de 3* Grand Prix in Knokke.

Athina Onassis kocht in Duitsland de negenjarige Clarina. De Cellestial-dochter was succesvol onder de Zweedse stalamazone van de Duitse ruiter en fokker Heiko Schmidt, Denise Svensson. In Lastrup was het paar derde in de 3* Grand Prix. De Griekse amazone zou het paard samen met Jan Tops hebben aangeschaft.

Bronnen Studforlife/Spring-reiter