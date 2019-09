Nieuwe springcompetitie opgezet door springjongens: ‘Voorkomen dat nationale wedstrijden verdwijnen’

Marcel de Boer, Frederik de Backer, Martin Oosterlaar en Hendrik Jan Schuttert hebben in samenwerking met Roelofsen Horse Trucks de Roelofsen Horse Trucks Winter Classics (RWC) opgezet. Een nieuwe regionale springcompetitie om een boost te geven aan wedstrijden in het Noord-Oosten van het land:"We willen gewoon voorkomen dat dit soort wedstrijden doodbloeden, en daar gaan we ons best voor doen,” zegt Hendrik Jan Schuttert.

De RWC is een competitie gehouden over vier wedstrijden op verschillende locaties. Op Nationaal Indoor Salland gaat de nieuwe unieke competitie van start. Er worden drie hoogtes aangeboden in het programma: het 1.35m, 1.40m en de afsluitende 1.45m Grote Prijs met een prijzenpot van meer dan 10.000 euro per competitie wedstrijd. “Het 1.45m is een nieuwe klasse in Nederland en samen met de KNHS gaan we kijken of er genoeg vraag is naar deze rubriek. Met deze pilot willen we kijken of het in de toekomst ook behouden kan blijven,” licht Annemijn Gaalman van het secretariaat toe.

Regionale hoofdsponsor

De Boer, De Backer, Oosterlaar en Schuttert bedachten de competitie samen en hebben Roelofsen Horse Trucks benaderd als hoofdsponsor. Schuttert vertelt: “We wilden graag een sponsor uit de regio, en alle wedstrijden waar de Roelofsen Winter Classics gehouden worden, draagt Roelofsen sowieso al een warm hart toe. We dachten daarom dat het de perfecte match was. Daarnaast zijn we de afgelopen en komende weken door het benaderen van andere sponsoren druk bezig om het plan financieel rond te krijgen. Een hele klus, maar we hebben er vertrouwen in dat we deze ondersteuning volledig gaan vinden.”

Een boost voor regionale wedstrijden

De reden voor het opzetten van de competitie is om een boost te geven aan regionale wedstrijden vooral aan het begin van het winterseizoen. Het concours van Nationaal Indoor Salland in Mariënheem heeft de primeur en zal aftrappen met de eerste competitie wedstrijd. Het wordt een samenwerking tussen de organisaties van NI Salland, Hellendoorn, Luttenberg en Exloo en de RWC. Hiermee hoopt Schuttert alle accommodaties een impuls te geven in deelnemers, publiek en een nieuwe look zodat het een soort nationale wedstrijd met internationale sfeer wordt. Schuttert noemt als voorbeeld Hellendoorn: “Hellendoorn heeft een nog vrij nieuwe accommodatie en staat nog niet helemaal op de kaart. Met de Roelofsen Winter Classics en de organisatie zorgen we bijvoorbeeld voor de aankleding, een update van de hindernissen en ‘s avonds een feestavond. Hiermee willen we meer ruiters deze kant op te trekken naar dit soort evenementen vanuit het hele land en daarmee ook meer publiek.”

Uitdaging

Veel ruiters kiezen er steeds meer voor om naar het zuiden van het land te reizen en daar wedstrijden te rijden. Dit vonden de vier oprichters zonde en hopen dat de RWC en haar goede prijzenpot ervoor zorgt dat ruiters hier blijven en juist vanuit het hele land hierheen komen. “We hebben ontzettend mooie accommodaties hier in de buurt, die wij graag een boost willen geven. Het zomerseizoen zit vol wedstrijden in de regio en aan het begin van het binnenseizoen valt het eigenlijk een beetje stil. Dan zijn ruiters en amazones genoodzaakt naar het zuiden te vertrekken voor nationale of internationale 2* wedstrijden,” vervolgt Schuttert. “De RWC kan hier een oplossing voor bieden. Het is zowel praktisch, ruiters en amazones uit de regio hoeven niet meer zover te reizen, en financieel een voordeel opleveren aangezien internationale wedstrijden toch vrij duur zijn.” De vier bedenkers gaan de uitdaging aan om wedstrijden in de regio weer op te laten bloeien. “Niets doen is geen optie, dus we moeten toch wat proberen. We willen gewoon voorkomen dat dit soort wedstrijden doodbloeden, en daar gaan we ons best voor doen,” besluit Schuttert.

Bron: Horses.nl