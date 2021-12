Nieuwe talenten voor Cian O’Connor en Henrik von Eckermann

Aan het einde van het jaar draait transfermolen van internationale springpaarden volop. Zo verzekerden Cian O'Connor en Henrik von Eckermann zich van nieuw talent. O'Connor krijgt de beschikking over het 1,60m-paard Cerruti Van Ter Hulst Z (v. Cassini I), Von Eckermann gaat verder op de achtjarige merrie Dzara Dorchival (v. Qlassic Bois Margot).

De elfjarige merrie Cerruti Van Ter Hulst Z was in 2015 een van de veilingtoppers van de Woodland’s International Auction. De dochter van Cassini I werd destijds voor 94.000 euro verkocht. In 2018 kwam het paard in handen van de Portugese ruiter Luis Ferreira. Het afgelopen jaar liep het paar een aantal top tien klasseringen op 3* en 4* niveau. Zo was er een vijfde plaats in de 4* Grand Prix van St Tropez – Grimaud in oktober. De laatste wedstrijd voor Ferreira was de wereldbekerwedstrijd in Lyon. De Portugees pakte WB-punten met de twaalfde plek in de kwalificatie voor de finale.

Cian O’Connor heeft Cerruti sinds half december op stal. Op social media liet hij enkele sprongen met de merrie zien voordat ze met andere paarden van de Ier afreist naar Florida. Op de tour in Wellington zal het paar debuteren.

Dochter Qlassic Bois Margot naar Von Eckermann

Henrik von Eckermann heeft de beschikking gekregen over de achtjarige Dzara Dorchival. De dochter van Qlassic Bois Margot was succesvol tot op 1,45m-niveau onder de Fransman Thomas Lévêque. Het duo had zich onlangs in Lyon onderscheiden door in oktober twee keer tweede te worden in 2*-rubrieken en tweede in de 2* Grand Prix in Mâcon-Chaintré een maand eerder.

Bron Galop.be/Grandprix.info