Nieuwe troef voor Olivier Robert

De tienjarige Careca LS Elite (v. Carusso LS La Silla) is naar de stallen van Olivier Robert verhuisd. De Fransman neemt de teugels over van Julie Anne Verneuil. De ruin werd eerder gereden door onder meer Michel Robert, Penelope Leprovost, Cian O'Connor en Simon Delestre.

Als zoon van Carusso LS en Rebeca LS, die onder het zadel van Edward Lévy heel succesvol is, heeft de tienjarige ruin al onder het zadel van talrijke ruiters zijn sporen verdiend. Careca LS Elite liep onder zijn eigenaar Michel Robert op 1,30-1,40m-niveau voordat hij bij Penelope Leprevost kwam. Halverwege 2020 verhuisde het paard naar Cian O’Connor die er onder andere de 2* Grand Prix in Wellington mee won.

In september dit jaar reed Simn Delestre Careca in St Tropez – Grimaud en in november zat Julie Anne Verneuil in het zadel.

Bron Grandprix.info