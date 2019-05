Nieuwe troeven voor Pius Schwizer en Darragh Kenny

De Zwitserse ruiter Pius Schwizer doet goede zaken in New York met een van zijn nieuwe rekruten: Ulane Belmanière. Hij was niet de enige die in de rij stond met een nieuw paard, omdat de Ier Daragh Kenny in het zadel zat van de hengst Cazador Ls.

“Ik ken haar nog niet zo goed, dus mijn doel is zeker niet om te proberen heel snel te gaan, vooral omdat ze een merrie is met het vermogen en de mentaliteit om de mooiste banen te springen tijdens de grootste evenementen zoals La Baule en Aken. Ze is een uiterst gevoelige merrie als Carlina of zelfs Toulago, ik denk dat ze een mooie toekomst tegemoet gaat. ” zei Pius Schwizer over zijn nieuwe troef.

Kleinzoon

Cazador Ls (Casall x Tlaloc La Silla) is niemand minder dan de kleinzoon van Nick Skelton’s ster, Dollar Girl. “Het is moeilijk om te zeggen wat dit paard op dit moment gaat doen, ik rijd naar hem voor een nieuwe eigenaar die me verschillende paarden heeft toevertrouwd om ze op de markt te brengen. Ik ben gewend paarden te verkopen, dat is 50% van mijn bedrijf. Ik heb pas twee maanden op hem gereden en het is pas onze tweede wedstrijd samen, ik kan niet zeggen hoe hij nog zal gaan. Hij is een paard dat 1.45m wedstrijden heeft gesprongen voordat hij bij mij kwam.”, vertel Darragh Kenny.

Bron: Horses.nl/Studforlife