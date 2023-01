Nieuwe wereldranglijst springen: Von Eckermann blijft op kop, Smolders en Van der Vleuten in top tien

De nieuwste FEI wereldranglijst springen is weer gepubliceerd. De top zes is ongewijzigd gebleven. Henrik von Eckermann voert de ranglijst aan en Harrie Smolders staat op de vierde plek. Maikel van der Vleuten is een plaats gestegen en staat nu op de negende plaats. Nederland is het enige land met twee ruiters in de top tien.

Met 3404 punten heeft Henrik von Eckermann nog steeds een ruime voorsprong op de nummer twee, Martin Fuchs (3089). Julien Epaillard is de nummer drie en de Fransman staat een dikke 200 punten voor op Harrie Smolders. Smolders heeft in december met Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko) de meeste punten binnen gehaald.

Conor Swail en Ben Maher volgen op de vijfde en zesde plaats. Marlon Modolo Zanotelli en Maikel van de Vleuten zijn de stijgers in de top tien. Zanotelli steeg twee plekken en staat nu zevende. Van der Vleuten heeft met de goede prestaties van Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) in Londen, vierde in de WB kwalificatie, zich steviger in de top tien genesteld.

Jur Vrieling is met de 20ste plaats de derde Nederlander in de top vijftig. Willem Greve is weer flink aan het stijgen op de ranglijst na zijn ongeluk. Hij ging van 97 naar 89. Lars en Niels Kersten hebben de grootste stappen gemaakt van de Nederlanders. Lars steeg 31 plaatsen en staat nu op 144, Niels steeg 22 plekken en is nu 131ste.

Bron Horses.nl