Nieuwe winnaars op tweede KNHS Topsport Jeugdcompetitie wedstrijd in Vragender

Bondscoach Luc Steeghs is enthousiast na de tweede wedstrijd. “Het ging goed. De parcoursen waren technischer dan de eerste wedstrijd, maar dat is ook de opzet van de competitie. Er wordt hier een daar nog wel een foutje gemaakt, maar ze leren er veel van. Het positieve is dat we met een grote groep zijn. En er is een goede doorstroming van pony’s naar de Children en van de Children naar de junioren bijvoorbeeld. We zien dat door deze competitie en het starten op buitenlandse wedstrijden en landenwedstrijden het steeds makkelijker wordt om de overstap naar een hogere klasse te maken.”

Familie Morsink

De familie Morsink heerst bij de Young Riders. Was het Elike in de eerste wedstrijd, in Vragender ging haar zus Claudia met de overwinning terug naar De Lutte. Met Cekina Z (v.Carthino Z) was de amazone in de drie combinaties tellende barrage de beste. Van de negentien combinaties eindigde Vincent Dings op de tweede plaats met Cream Couleur Z (v.Cream on Top). Net als Cekina Z van familie Morsink is ook Cream Couleur Z een eigen familiefokproduct van familie Dings’ eigen hengst Cream on Top. Britt Wiefferink was met de ervaren Alpha (v.Corland) de nummer drie op het podium.

Junioren

Van de 30 junioren-combinaties bleven er zes foutloos over het parcours van Caroline Verhoeven. Daarin was Lars Wigger met Foline (v.Carambole) veruit de snelste. De dochter van Carambole liet ook in de barrage alle balken in de lepels. Skye Morssinkhof was de tweede foutloze met G-Vingino Blue (v.Zirocco Blue VDL). Met Checkpoint Chacco (v.Chacco Blue), waarmee ze in Bunschoten won, eindigde ze als vierde. De derde plaats ging naar Meike Zwartjens en de hengst Twister de la Pomme (v.Darco).

Children

Twee razendsnelle combinaties stonden bovenaan bij de Children. Milan Morssinkhof was met de fanatieke Dartbreaker (v.Heartbreaker) op de finishlijn tweehonderdste seconde sneller dan Alicia Bocken met Dagma (v.Tangelo vd Zuuthoeve). Met Alicia’s zus Emma was Dagma vorig jaar Nederlands kampioene in Mierlo en won teamgoud en individueel zilver op het EK in De Wolden. Yfke Priem eindigde als derde met de eerder door Wesley de Boer bij de Children uitgebrachte Esprit de Pomme (v.Berlin). Met tien deelnemers in de barrage was die van de Children de best bezette van de dag in Vragender. In totaal namen 22 combinaties deel.

Pony’s

Estelle Slingerland voerde de ereronde van de ponycombinaties aan. Ze reed met High Dream N een foutloze barrage in 29.11 seconden. Daarmee was ze ruim anderhalve seconde sneller dan Yannick Janssen van Grunsen met Fantasia. Renske Middendorp, vorige week in De Mortel nog winnaar van de KNHS Hartog Lucerne wedstrijd, reed Burito’s Tiego naar de derde plaats.

Uitslag pony’s, ZZ cat D

1. Estelle Slingerland, High Dream N (v.Onbekend), Reigersburgh (RSV.), PC., 0 – 0, 29,11 sec

2. Yannick Janssen van Grunsven, Fantasia (v.For Kids Only), Erp, 0 – 0, 30,87 sec

3. Renske Middendorp, Burito’s Tiego (v.Kielshoop Honeymill), RZN, PC., 0 – 0, 31,56 sec

Uitslag Children, 1.20m

1. Milan Morssinkhof, Dartbreaker (v.Heartbreaker), Hierden, 0 – 0, 31,53 sec

2. Alicia Bocken, Dagma (v.Tangelo Van De Zuuthoeve), Weert, 0 – 0, 31,55 sec

3. Yfke Priem, Esprit De Pomme (v.Berlin), Franeker, 0 – 0, 35,56 sec

Uitslag Junioren, 1.35m

1. Lars Wigger, Foline (v.Carambole), Beuningen, 0 – 0, 29,55 sec

2. Skye Morssinkhof, G-Vingino-Blue (v.Zirocco Blue), Hierden, 0 – 0, 33,24 sec

3. Meike Zwartjens, Twister De La Pomme (v.Darco), Raalte, 0 – 4, 30,87 sec

Uitslag Young Riders, 1.40m

1. Claudia Morsink, Cekina Z (v.Carthino Z), De Lutte, 0- 4, 36,4 sec

2. Vincent Dings, Cream Couleur Z (v.Cream On Top), Heeze, 0 – 8, 30,37 sec

3. Britt Wiefferink, Alpha (v.Corland), Wierden, 0 – 15, 50,73 sec

Doel

De KNHS Topsport Jeugdcompetitie heeft als belangrijkste doel de promotie, ontwikkeling en doorstroming in de springsport bij de Young Riders, Junioren, Children en Pony’s. De competitiewedstrijden worden verreden op mooie, representatieve accommodaties en zullen een goede voorbereiding zijn op deelname aan internationale wedstrijden. Naarmate de competitie vordert, zullen de parcoursen zwaarder worden. De KNHS bondscoaches en parcoursbouwers van betreffende evenementen, zullen hier in overleg invulling aan geven.

Bron: KNHS