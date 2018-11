Nieuwenhuis in top van het klassement bij de Junioren

Pam Nieuwenhuis bereikte vanmiddag op het Sentower Park in Opglabbeek een vierde plaats bij de Junioren in de Lichte Tour. De winst in direct op tijd proef bleef in België bij Margot Alongi. Bij de U25 waren Lisa Bongers en Teddy van de Rijt succesvol.

Nieuwenhuis reed Vendorlux V (v.Lux) foutloos rond in een tijd van 62,06 seconden. Hiermee belandde de amazone uiteindelijk net naast het podium op een vierde plaats. Alongi en Eiralys du Miclot (v.Belitys de la Demi-Lune) pakten de proef met een tijd van 57,02 seconden.

U25

In de Lichte Tour van de onder 25 deelnemers waren het Lisa Bongers en Teddy van de Rijt die zich bij de beste acht plaatsten. Lisa Bongers reed met Elixer (v.Zacharov TN) foutloos en finishte in 69,74, wat de amazone een zesde plaats opleverde. Teddy van de Rijt mocht met Gino (v.Echo van t Spieveld) als achtste opstellen met een tijd van 73,25 seconden. De winst in de proef was voor de Ier Oliver McCarthy en de in Nederland door Hoppenreijs gefokte Zuidam (v.Guidam). Het duo klokte een tijd van 58,76 seconden en hield hiermee de concurrentie ver op achterstand.

Bron: Horses.nl