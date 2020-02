Nijhof over afscheid Verdi: ‘Niks mooiers dan op Indoor Brabant’

Begin deze week maakte Maikel van der Vleuten bekend dat de legendarische sport- en fokhengst Verdi TN (v.Quidam de Revel) op Indoor Brabant sportief afscheid zal nemen. Daarmee sluit de hengst een carrière van ruim 10 jaar topsport af.

“Vorig jaar hebben we als eigenaren al eens bij elkaar gezeten en we waren het er met z’n allen over eens er niets mooiers zou zijn dan Verdi op 18-jarige leeftijd op Indoor Brabant afscheid te laten nemen van de sport”, vertelt Henk Jr. Nijhof.

‘Abnormale paardenmensen’

Nijhof vervolgt: “Het is ongelooflijk hoe veel Verdi op het hoogste niveau gepresteerd heeft. Hij sprong als zevenjarige op CSI5* London Olympia al zijn eerste 1.60m-parcours en daarin was hij, met Eric in het zadel, gelijk dubbel nul en geplaatst. De Van der Vleuten’s zijn abnormale paardenmensen en ze hebben Verdi uitstekend gemanaged, daar hebben wij ons ook nooit mee bemoeid. Ze hebben hem altijd gedoseerd ingezet, nooit overvraagt, nooit een Grand Prix en een Wereldbeker op hetzelfde concours laten lopen. Dat alles in combinatie met Verdi’s top instelling, gezondheid en hardheid heeft er voor gezorgd dat we meer dan tien jaar van hem hebben kunnen genieten op het hoogste niveau.”

‘Een uniek paard’

“De keuze om afscheid te nemen op Indoor Brabant was voor ons een vanzelfsprekende: hij is gefokt in Brabant, hij heeft een Brabantse ruiter en mede-eigenaar, en het is een geweldig mooi concours. Het is een uniek paard en een uniek verhaal. Verdi is de meest winnende en duurzame hengst ooit”, besluit Nijhof.

Het sportieve afscheid van deze legendarische hengst staat gepland op zondag 15 maart, voorafgaand aan de Rolex Grand Prix. Verdi TN zal volop beschikbaar zijn met vers sperma en is op de hengstenshow van Team Nijhof, op zaterdag 28 maart, aanwezig in Geesteren.

Bron: KWPN