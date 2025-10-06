Nina Mallevaey onverslaanbaar aan kop van U25-ranking, Mel Thijssen beste Nederlander

De Franse amazone Nina Mallevaey blijft voor de zesde maand op rij de leider van de U25-ranking springen met een ruime voorsprong van 2478 punten. Tom Wachman uit Ierland stijgt van plaats zes naar twee met 1770 punten, terwijl Thibeau Spits zijn positie op drie behoudt met 1761punten. Beste Nederlandse ruiter blijft Mel Thijssen, nu op plaats 24.
Binnen de top tien zijn er opvallende verschuivingen: Jeanne Sadran klimt naar vier, terwijl de Amerikaanse Alessandra Volpi naar zes zakt, achter Antoine Ermann. Carlos Hank Guerreiro zakt van plek twee naar zeven, voor zijn schoonzus Emilie Conter.
Verder in de top 50 vinden we de Nederlanders Hessel Hoekstra (33), Lars Kersen (34) en Mans Thijssen (37).
Bron: Horses.nl