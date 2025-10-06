Nina Mallevaey onverslaanbaar aan kop van U25-ranking, Mel Thijssen beste Nederlander

De Franse amazone Nina Mallevaey blijft voor de zesde maand op rij de leider van de U25-ranking springen met een ruime voorsprong van 2478 punten. Tom Wachman uit Ierland stijgt van plaats zes naar twee met 1770 punten, terwijl Thibeau Spits zijn positie op drie behoudt met 1761punten. Beste Nederlandse ruiter blijft Mel Thijssen, nu op plaats 24.