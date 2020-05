Nixon van ’t Meulenhof opnieuw jonge hengst met meeste BWP-veulens

De halfbroer van Emerald en Diamanthina, Nixon van 't Meulenhof (Denzel van 't Meulenhof x Carthago Z), heeft zowel in 2019 als in 2018 de meeste BWP-veulens gebracht. Vorig jaar werden 194 veulens van hem geregistreerd, een jaar eerder waren dat er 110. Omdat een BWP hengst slechts éénmaal de Young Stallion of the Year Award kan krijgen, ging deze dit keer aan de hengst voorbij. De voshengst, die onder het zadel van Harrie Smolders op de internationale jongepaardenwedstrijden te zien is, had de prijs vorig jaar al gekregen.