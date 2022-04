50 combinaties op de startlijst voor NK springen senioren

Na een jaar zonder Nederlands Kampioenschappen springen, is het evenement dit jaar weer terug op de kalender. Van aanstaande donderdag tot en met zondag 24 april vinden in Deurne de Nederlands Kampioenschappen springen voor senioren, young riders, junioren en children plaats. Op de startlijst bij de senioren staan maar liefst 50 combinaties die zich bij bondscoach Jos Lansink in de kijker willen rijden.

In 2020 vond het laatste NK Springen plaats. Toen week het kampioenschap eenmalig uit naar Kronenberg en vond het vanwege de corona-pandemie niet in april, maar in augustus plaats. Nu is het evenement weer terug in Oost Brabant. Maar niet meer in Mierlo, maar op de terreinen van Green Valley Estate aan de Bruggenseweg in Deurne.

50 combinaties

Marc Houtzager is de regerend seniorenkampioen. Hij won de titel in de zomer van twee jaar geleden met Sterrehof’s Dante N.O.P. Harrie Smolders en Jeroen Dubbeldam namen toen de plaatsen twee en drie in.

Deze week staan er 50 combinaties op de startlijst van het NK Springen senioren. Houtzager heeft zich ingeschreven met Holy Moley (v.Verdi), waarmee hij onlangs tweede werd in de 1.45m Grote Prijs in Kronenberg.

Harrie Smolders, vorige week tweede in de Wereldbekerfinale in Leipzig, geeft zijn toppaard Monaco rust en heeft voor het NK de schimmelruin Une de L’Othain (v.Conterno Grande) aangemeld. Jeroen Dubbeldam ontbreekt dit jaar op de startlijst.

Kanshebbers

Op de lijst van kanshebbers voor de titel komen: Jack Ansems met Flierefluiter (v.Zirocco Blue VDL), Willem Greve met Grandorado TN en Highway TN (beiden zonen van Eldorado van de Zeshoek), Bart Bles met El Rocco (v.Zirocco Blue VDL) en Gin D (v.Clinton), Jur Vrieling met Long John Silver 2 (v.Lasino), Michael Greeve met Fyolieta (v.Carambole) en Leopold van Asten, de kampioen van 2019, met twee paarden.

Verder op de startlijst onder andere Bas Moerings, de regerend Young Riders-kampioen, die dit jaar de overstap naar de senioren met de hengst Ipsthar (v.Denzel vh Meulenhof).

Familie Thijssen

Leon Thijssen heeft zich met twee paarden en zijn drie kinderen Sanne, Mel en Mans ingeschreven voor het kampioenschap bij de senioren. Sanne Thijssen met één paard, Leon, Mel en Mans elk met twee paarden.

27 young riders, 42 junioren

Mel en Mans Thijssen, die deel uitmaken van het KNHS Talententeam, komen ook aan start in het Young Riders-kampioenschap waarin ze in 2020 op de vierde en zevende plaats eindigden. In deze leeftijdscategorie tot 21 jaar zal de startlijst op donderdagmiddag uit 27 combinaties bestaan.

Skye Morssinkhof is net als Mans en Mel Thijssen lid van het KNHS Talententeam, won in 2020 de juniorentitel en start komende donderdag bij de Young Riders.

Voor het juniorenkampioenschap staan 42 combinaties op de masterlist. Daarvan zijn er meerdere ruiters en amazones die twee paarden rijden in het kampioenschap.

Jongste categorie

In de jongste categorie, die van Children, nemen zoals nu bekend 18 combinaties deel. De Children bijten donderdag het spits af op het NK, rijden vrijdagmiddag het tweede onderdeel en zaterdagmiddag staat het derde en beslissende onderdeel over twee manches op het programma. De kampioen bij de children wordt zaterdagmiddag gehuldigd. Er is ook een competitie voor ponyruiters komend weekend, maar dat is echter geen kampioenschap.

Wedstrijdformule

Op donderdag in het eerste onderdeel van het NK rijden de deelnemers een snelheid- en wendbaarheidwedstrijd. De winnende tijd wordt omgerekend naar nul strafpunten. Het verschil in tijd met de winnaar en de overige deelnemers wordt omgerekend in strafpunten.

In het tweede en derde onderdeel worden eventueel gemaakte strafpunten opgeteld bij de strafpunten uit het eerste onderdeel. De combinaties met het minste aantal strafpunten na de drie onderdelen is Nederlands Kampioen.

Het derde onderdeel voor de senioren is zondagmiddag vanaf 13.30 uur een wedstrijd over twee manches waarbij de hindernissen een maximale hoogte hebben van 1.60m.

Programma NK Springen 2022

Donderdag 21 april

11.00 1e ond. NK Children, Snel-wendbaarheid

12.30 2e ond. Green Valley Estate Kampioenschap Pony’s, Direct op tijd

13.45 1e ond. NK Junioren, Snel-wendbaarheid

15.45 1e ond. NK Young Riders, Snel-wendbaarheid

16.15 1e ond. NK Senioren, Snel-wendbaarheid

Vrijdag 22 april

08.00 2e ond. NK Junioren, Direct op tijd

10.00 2e ond. NK Young Riders, Direct op tijd

11.30 2e ond. NK Children, Direct op tijd

13.00 2e ond. NK Senioren, Direct op tijd

15.30 NK Veteranen, Klassiek/barrage

Zaterdag 23 april

08.00 3e ond. Green Valley Estate Kampioenschap Pony’s 1e manche Direct op tijd

09.15 3e ond. NK Children 1e manche, Direct op tijd

10.45 3e ond. Green Valley Estate Kampioenschap Pony’s 2e manche, Binnen de tijd

Huldiging Green Valley Estate Kampioenschap Pony’s

12.00 3e ond. NK Junioren 1e manche, Direct op tijd

14.00 3e ond. NK Children 2e manche, Binnen de tijd

Huldiging Kampioenen Children

15.30 Nationaal 1.45 Grote Prijs, Klassiek/barrage

Zondag 24 april

08.30 3e ond. NK Young Riders 1e manche, Direct op tijd

10.00 3e ond. NK Junioren 2e manche, Binnen de tijd

12.00 3e ond. NK Young Riders 2e manche

13.30 3e ond. NK Senioren 1e manche, Direct op tijd

Huldiging Kampioenen Junioren en Young Riders

15.10 Show rubriek pony’s: Bestronics Cup, Direct op tijd

16.30 3e ond. NK Senioren 2e manche, Direct op tijd

