Alicia Bocken Nederlands Kampioen Children

Met een totaal van slechts 2,87 strafpunten in het gehele kampioenschap is de 13-jarige Alicia Bocken Nederlands Kampioen Springen bij de Children geworden. Daarmee neemt ze de titel over van haar zus Emma, die inmiddels aan haar eerste jaar bij de junioren bezig is. De jongere Bocken reed naar haar titel met de twaalfjarige Dagma (v. Tangelo van de Zuuthoeve).

Bocken nam gisteren de leiding over van Nick Nanning en bleef vandaag – als enige – in beide manches foutloos. Daarbij reed ze in de tweede omloop ook nog eens de snelste tijd. Ze won daarmee zowel de rubriek, als het kampioenschap.

‘Ze maakt bijna nooit een fout’

“Mijn paard heeft veel ervaring, dus ik kon voor de titel rijden. Dagma doet alles voor me in de ring en maakt bijna nooit een fout”, sprak de winnares na afloop. “Het voelt echt fantastisch, het was jammer dat er geen publiek bij kon zijn, maar heel Nederland weet het nu, want veel mensen hebben het denk ik via internet gevolgd.”

Zilver voor Priem, brons naar De Boer

Yfke Priem reed naar het reserve-kampioenschap met Esprit de Pomme (v. Berlin). Het brons was voor Pien de Boer met Fame (v. Carthino Z).

Uitslag zaterdagrubriek

Uitslag kampioenschap

Bron: Horses.nl / KNHS