Ansems en Fliere Fluiter nog maar één ronde verwijderd van Nederlands Kampioenschap

Na de eerste ronde staan de kanshebbers Ansems, Greve en Bles nog dichtbij elkaar. Ook Sanne Thijssen doet nog volop mee.

Voor de Senioren lag iedere mogelijkheid nog open bij aanvang van het laatste onderdeel van het Nederlands Kampioenschap. Zelfs de nummer 20 in de tussenstand zou in theorie nog een redelijke kans maken op een medaille. In de praktijk zal dat niet het geval zijn maar buiten medailles waren er in deze 1.60 mtr. rubriek over twee manches ook nog 27.000 euro te verdelen. De favorieten voor het schavotje vandaag waren Willem Greve, Jur Vrieling, Bart Bles en Jack Ansems. De rest maakte alleen nog kans als er buitengewone dingen zouden gebeuren.

Eerste manche Nederlands Kampioenschap Senioren

Eerste ronde

Nummer tien van de startlijst Wout Jan van der Schans was met AS Bombay (v.Diamant de Semilly) de eerste die rond wist te komen zonder hindernisfouten. De tijd bleek wel een klein probleempje zodoende scoorde hij een strafpunt waarmee hij nog volop meedoet voor de dagprijs.

Piet Raijmakers Jr. en Van Schijndel’s Gladstone (v.Girson van de Bisschop) zijn de eersten die het lukt om foutloos te blijven binnen de tijd. Vooral dat laatste zal een factor blijken aangezien de toegestane tijd krap staat.

Eric Ten Cate evenaart dat resultaat met de schimmelruin Incredible (v.Clinton) en weet zich als tweede verzekerd van een nul op de scorekaart.

Bles en Greve part I

Zowel Bart Bles als Willem Greve hebben hun beide paarden nog in de race om de medailles. Als eerste van hen reed Willem Greve de piste binnen met Grandorado TN (v.Eldorado van de Zeshoek) en produceerde een nulrondje waar je je vingers bij aflikt. De rust en overtuiging waarmee het koppel de opgave klaarde was van grote klasse.

Bij Bart Bles oogt het wat hectischer maar dat maakt hij goed door zijn vechtlust. Alle zeilen werden bijgezet met als resultaat dat ook hij door de finish kwam zonder springfouten met Gin D (v.Clinton) maar wel een dure strafpunt voor tijdsoverschrijding waardoor hij op 4,30 strafpunten kwam en Willem Greve die op 3,53 strafpunten stond voor moest laten gaan.

Jur Vrieling valt af

Kevin Beerse ging op de in de pauze gesleepte bodem goed van start en noteerde met Gilona (v.Zavall) gelijk een foutloze ronde in de tot dat moment snelste tijd van 68.45 seconden. Hij hield zijn score in het Kampioenschap daarmee op 9,84 strafpunten.

Voor Jur Vrieling werd het resultaat van vier strafpunten met Long John Silver 3 (v.Lasino) een grote teleurstelling want het wierp hem terug naar een plek die zeker geen goud meer zal opleveren. In het zicht van de haven sprong de schimmel het middelste element van de driesprong eraf.

Bles vs Greve part II

Sanne Thijssen zorgde voor een positieve verrassing door met Hi There (v.Nabab de Reve) een foutloze ronde te produceren en met 4,03 strafpunten brutaal mee bleef doen om de medailles. Thijssen was onopvallend naar de top van het klassement gestegen en bleef daar, in ieder geval in de eerste ronde, mee doorgaan.

Waar Bles met zijn eerste paard zich nog de kaas van het brood liet eten door een tijdfout te scoren bleef hij met El Rocco (v.Zirocco Blue) wel binnen de tijd en foutloos waardoor aan zijn aantal strafpunten in het kampioenschap van 2,83 niets veranderde.

Willem Greve had het antwoord klaar op de foutloze rit van Bles en herhaalde met Highway TN (Eldorado van de Zeshoek) wat hij met zijn eerste paard ook deed, finishen zonder hindernis- of tijdfouten waarmee hij de een na grootste kanshebber bleef voor de titel met een score van 1,27 strafpunten.

Fliere Fluiter N.O.P.

Top favoriet was Jack Ansems met Fliere Fluiter (v.Zirocco Blue). Zoals wel een beetje de verwachting was vielen Patrick Lemmen, Gerben Morsink en Marc Houtzager terug in het klassement waardoor alle aandacht gericht was op Jack Ansems en zijn fenomenale schimmelmerrie. De wijze waarop ze samen een foutloos parcours lieten zien laat voor twijfel geen enkele ruimte meer. Ansems heeft zich gemeld aan de top en lijkt niet van plan daar de komende tijd afscheid van te gaan nemen.

Dat de 12-jarige merrie het vermogen had om hele zware parcoursen foutloos te kunnen lopen bewees ze in maart in Den Bosch al maar dit NK is een bevestiging die Bondscoach Jos Lansink nodig had om haar definitef in zijn plannen op te nemen.

Het kan dan ook geen vraag zijn of het N.O.P. dit paard gaat vastleggen maar wanneer. Mocht dat niet het geval zijn dan vraag je je af wat een paard meer zou moeten presteren om in aanmerking te komen voor het predikaat N.O.P. achter de naam.

Aangezien we ervan uitgaan dat bij het N.O.P. ook kennis van zaken zit verwachten we dat de eerste stappen daartoe al zijn ondernomen.

tweede ronde volgt….