Arne van Heel en Keaton HV: dé verrassing van het NK springen

“Het gevoel was de afgelopen tijd al super, dus ik dacht: we moeten het maar een keer proberen. Maar ik ging zonder verwachtingen naar het NK”, vertelt Arne van Heel over zijn debuut in het Nederlands kampioenschap in Deurne met de hengst Keaton HV (Kannan x Contendro I). Het werd uiteindelijk de knappe vijfde plaats, waarmee de combinatie zich nadrukkelijk op de kaart zet.

Esther Berendsen

“Ik was al superblij dat ik er zondag bij zat”, vertelt Arne van Heel (37) over het verloop van het nationale kampioenschap in Deurne. Een jaar geleden nam de in Duitsland woonachtige Nederlander de hengst Keaton HV over van Rolf-Göran Bengtsson. Dat was nadat Zuccero verkocht werd. Op dat moment kon het Holsteiner Verband ook Keaton bij hem ophalen en kwam hij onder het zadel van hun stalruiter. “Gunstig voor mij”, beseft Van Heel. “We begonnen in het 1,40/1,45 m. en dat verliep gelijk super. Dat hebben we verder uitgebouwd met als voorlopig hoogtepunt de vijfde plaats in de Grote Prijs van Herning in maart. De laatste maanden gaf hij me sowieso al wel een heel goed gevoel.”

