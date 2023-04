Ava Eden van Grunsven wint weer in GVE kampioenschap pony’s

Ava Eden van Grunsven en Special Lady zijn goed onderweg in het Green Valley Estate kampioenschap, dat wordt verreden op het NK Springen op Concours Hippique Deurne. Op woensdag wonnen ze Tabel A direct op tijd over 1,15m en vandaag waren ze opnieuw de beste in het tweede onderdeel, een Tabel A direct op tijd over 1,20-1,25m.

Vandaag bleven vijf combinaties foutloos. Van Grunsven finishte met Special Lady in 67,78 seconden. Daarmee reed ze zich anderhalve seconde los van de als tweede geplaatste Jersey Kuijpers en Lafelette (v. Lasino). De top drie werd compleet gemaakt door Amy Tan en Geena Lisa (v. Bonnie Prince Charli), zij eindigden met 71,00 op de teller.

Tussenklassement

Over de eerste twee onderdelen zijn vier combinaties beide keren foutloos gebleven. Naast Van Grunsven en Kuijpers zijn dat Yfke Priem met Zafarano van het Gehucht Z (v. Zandor Z) en Bethany Vos met Still Got Me (v. Follow Me).

Uitslag tweede onderdeel.

Tussenstand.

Bron: Horses.nl