Bas Moerings begint NK met zege in eerste onderdeel young riders

Bas Moerings, de bronzen medaille-winnaar van 2018 én 2019, is het Nederlands kampioenschap begonnen met de zege in het eerste onderdeel. De ruiter stuurde Hardesther (Kannan x Cardento) in het snelheid- en wendbaarheid-parcours over de finish in 64,06 seconden. Daarmee was hij bijna twee (!) seconden sneller dan Vincent Dings met Cream Couleur Z (Cream on Top x Vanoverbeek).

In zijn laatste jaar bij de young riders mikt Bas Moerings na twee bronzen medailles dit keer hoogstwaarschijnlijk op een gouden medaille. Met Hardesther is hij goed van start gegaan en begint het tweede onderdeel met 0 punten.

Dings en Thijssen

Vincent Dings had 66,01 seconden nodig voor zijn rit en neemt daarmee de tweede plaats in het tussenklassement in. Mel Thijssen staat voorlopig op de bronzen positie. Met Gaudi (Lexicon x Sam R) kwam ze binnen in 67,43 seconden en gaat het tweede onderdeel met 1,69 punten in.

