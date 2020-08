Bas Moerings pakt Nederlandse titel bij Young Riders

Met Hardesther (v. Kannan) lukte het Bas Moerings in de laatste manche van het Nederlands Kampioenschap om zich de concurrentie van het lijf te houden. De merrie bleef vandaag helemaal foutloos. Elize van de Mheen werd reserve-kampioen op Ferdinand B (v. Verdi), zij had een tijdfoutje in de laatste omloop. Het brons ging uiteindelijk naar Vincent Dings met Cream Couleur Z (v. Cream On Top), ondanks twee balken in de laatste manche.