Bas Moerings glorieus in nationale Grote Prijs van Deurne

Ook al was hij niet de snelste, toch ging Bas Moerings er met de hoofdprijs van 1500 euro vandoor in de Grote Prijs van Deurne. Met Jesther (v.Cardento) was hij namelijk wel de snelste foutloze. Teddy van de Rijt deed nog een goede poging maar moest met Herma (v.Ukato) genoegen nemen met plaats twee. Derde werd Niels Kersten met Thuur Z (v.Tyson) die foutloos reed in 35.85 seconden.

Elf deelnemers mochten terugkomen om in de barrage de prijzen te verdelen. Het basisparcours was een parcours dat met 1.45 mtr netjes aan de maat was maar zeker geen hele zware opgave. Het enige dat je zou kunnen zeggen is dat de beste paarden meedoen aan een van de kampioenschappen en dus niet aan de GP van Deurne. Maar daarmee zouden goede paarden als o.a. Galdal Me van Tani Joosten tekort worden gedaan.

Tani Joosten

Joosten is al maanden in goede vorm en ze liet ook in Deurne zien dat Galdal Me (v.Zambesi) een heel goed paard is die zijn limiet nog niet bereikt heeft. Overal nam Joosten de eerste afstand en draaide kort genoeg om de rest van het veld aan het werk te zetten. Foutloos in 35.99 seconden, waarmee ze uiteindelijk vierde werd.

Gerben Morsink

De altijd snelle ruiter liet met Carina Z (v.Carthino Z) zien dat de tijd van Joosten te kloppen is maar je moest er wel heel stoer voor rijden. Het lukte bijna maar een fout op de laatste gooide een zekere overwinning weg. Tijd 34.03

Niels Kersten

Met Thuur Z weet Niels Kersten in een flitsende rit 0.14 seconden van de tijd van Joosten te halen. Met nog maar twee combinaties te gaan mocht Niels op dat moment nog hoop houden op de overwinning.

Bas Moerings

Als twee na na laatste starter deed Bas Moerings precies genoeg om de leiding in de wedstrijd over te nemen. Een korte draai naar hindernis twee en voor de rest vooruit waar ’t vooruit kan. Jesther werkte ook geweldig mee en de eindtijd van 35.15 seconden kon zomaar goed genoeg zijn voor de winst.

Teddy van de Rijt

Alleen Teddy van de Rijt kon Moerings nog van de overwinning houden. Ze draaide scherp naar de oxer, reed volle galop naar de diagonale lijn en finishte foutloos in 35.66 seconden. Net niet genoeg voor de winst maar wel voor de tweede plaats.

Uitslag

