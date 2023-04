Ben Spreuwenberg pakt goud bij Nederlands Kampioenschap voor veteranen

In Deurne mocht Ben Spreuwenberg zich laten huldigen als de nieuwe Nederlands Kampioen bij de veteranen. Met Antonio (v.Oklund) was hij in de barrage met 40.63 seconden net iets sneller dan de zilveren medaillewinnaar Klaas Mostert die met General Darco (v.Darco) 40.88 seconden over zijn rit deed. Het brons ging ook om de schouders van Klaas Mostert met zijn tweede paard Edzard (v.Ustinov). Met hem zette Mostert 41.30 seconden op het bord.

In totaal kwamen er 30 combinaties aan de start waarvan er tien mochten terugkeren voor de barrage. Het basisparcours kende twaalf hindernissen met een hoogte van 1.10m. Dit Kampionschap voor veteranen wordt ook wel het “Vader Abraham” kampioenschap genoemd omdat het is opengesteld voor ruiters en amazones van 50 jaar en ouder. Jenny van Rijsewijk-Voskens reed met Aligarkh (v.onbekend) heel stylistisch rond maar met 44.06 seconden was ze geen bedreiging vormde voor de medailles. De vijfde plaats was wederom voor een amazone namelijk Petra Bouwman met Lucky Touch (v.Kannan) ndie een foutloze barrage in 45.46 seconden liet noteren.

Uitslag