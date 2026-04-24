Berber Dijkman: ‘Het NK is dé plek waar de bondscoach meekijkt’

Op de startlijst van het NK springen voor senioren is Berber Dijkman inmiddels een vaste naam. Opvallend detail: de amazone verschijnt voor het vierde jaar op rij aan de start, telkens met een ander paard. Daarmee laat ze zien dat ze met meerdere paarden kan meedraaien op dit niveau. “Het eerste jaar reed ik met twee van mijn eigen paarden. Het jaar daarna met een paard van Pim Mulder en vorig jaar met Imoya Dice”, vertelt Dijkman. Dit jaar vormt de twaalfjarige merrie Joss D (v. Bubalu VDL) haar troef, waarmee ze hoopt een goede indruk te maken op de bondscoach en zich verder in beeld te rijden voor de toekomst.

Rick Helmink Door

“Het NK is altijd een doel waar ik naartoe werk. Rond januari of februari weet je meestal wel of je er een geschikt paard voor hebt en die probeer ik dan zo goed mogelijk voor te bereiden. Het NK is dé plek waar de bondscoach meekijkt. Hoe beter je daar presteert, hoe makkelijker het wordt om een keer mee te doen.”

