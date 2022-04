Bethany Vos aan de leiding in Green Valley Estate ponycompetitie

Op het NK Springen in Deurne wordt geen Nederlands Kampioenschap voor pony's verreden, maar wel een competitie voor ponyruiters: het Green Valley Estate kampioenschap. Daarin gaat Bethany Vos aan de leiding met Still Got Me (v. Follow Me). Na een tweede plaats in het eerste onderdeel van de competitie en een derde plaats in het tweede onderdeel staat Vos met een totaal van 1,23 strafpunten bovenaan.