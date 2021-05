CH Mierlo verhuist NK’s naar Deurne

Dinsdag werd bekend dat de KNHS de organisatie van het NK Springen voor de periode van 2022 tot en met 2024 heeft toegewezen aan CH Mierlo. De NK's gaan echter niet in Mierlo verreden worden maar in Deurne, op de locatie van het voormalige Hippisch Centrum Deurne.

“De afgelopen jaren is gebleken dat het organiseren van een concours met de omvang en de daarbij passende accommodatie en de noodzakelijke huur van de hospitality units, tribunes en stallen, een te grote belasting geeft op het beschikbare budget. De eisen van een topsportevenement verhogen continu en vraagt de sport op het niveau van een NK om een dusdanige kwalitatieve accommodatie, die wij in Mierlo niet kunnen bieden. De organisatie van een evenement op het niveau van CH Mierlo is dan ook op de huidige locatie niet meer mogelijk”, aldus het bestuur van CH Mierlo.

Alternatieve locatie

Dit alles heeft het bestuur van CH Mierlo doen besluiten om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie buiten Mierlo. “Onlangs heeft een investeerder het oude Hippisch Centrum Deurne aangekocht met de doelstelling deze accommodatie geschikt te maken voor grote evenementen, vergelijkbaar met CH Mierlo. Ook wij menen dat deze locatie zeer geschikt is voor de organisatie van ons evenement. Dat betekent dat CH Mierlo vanaf 2022 neer zal strijken in Deurne.”

50 jaar historie

“Na 50 jaar historie in Mierlo is dit een grote verandering voor ons als bestuur en de zeer betrokken medewerkers waarvan velen afkomstig uit Mierlo. Wij denken echter dat de nieuwe locatie met de vele voordelen van de aanwezige accommodatie, een fantastische nieuwe bodem, stallen en hospitality mogelijkheden een nieuw begin van ons concours op topniveau kan betekenen.”

Bron: Persbericht