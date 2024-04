Children kampioene Liv Linssen: ‘Cini springt echt haar hart eruit’

Wat werd er goed gereden door de Children op het Nederlands Kampioenschap Springen in Deurne. Vijf dagen lang staat het Green Valley Estate in het teken van de strijd om de nationale titels. Het eerste kampioenschap werd deze middag beslist. Liv Linssen wist alle dagen de lei schoon te houden, na een razendsnelle barrage is zij de onbetwiste Nederlands kampioen van de Children.

Op de slotdag stonden er twee manches over een hoogte van 1,30 m. op het programma, de technisch uitdagende parcoursen werden gebouwd door Henk Linders. Liv Linssen greep vorig jaar net naast het goud, dit jaar was het haar beurt om op de hoogste treden van het podium te staan. “Ik ben echt superblij, heel trots op mijn paard en het kon niet beter!”, klinkt het enthousiast na afloop van de prijsuitreiking én de frisse duik in de sloot die daar traditiegetrouw bij hoort. De 14-jarige Liv Linssen won naast het goud, ook de dagprijs van de SF Equestrian Prijs met haar Cini W Z (v. Comme Il Faut).

Echt geweldig

Over de bruine merrie heeft Liv Linssen niets anders dan lovende woorden. Ze vormt nu ruim een jaar een combinatie met de negenjarige Cini W Z. “Ze wil heel graag springen, ze is echt geweldig, ze wil alles voor mij doen en denkt heel goed mee. Ze springt echt haar hart eruit!”, klinkt het trots. Over alle dagen raakte Cini W Z niet één balk aan. “Ze deed echt alles wat ik haar vroeg, ik heb de eerste dagen normaal gereden en niet te snel. Vandaag deed ze twee manches perfect en de barrage ook.” Liv Linssen hoopt later dit seizoen wat grote wedstrijden te mogen rijden. “Ik hoop dat ik enkele Nations Cup mag rijden en dat we ons kunnen kwalificeren voor het EK.”

Zilver voor Heijligers, brons voor Schaap

Niet alleen Liv Linssen hield de lei schoon tijdens het Nederlands kampioenschap voor de Children. Ook Stella Heijligers flikte dit kunstje. Ze beet in de barrage als eerste het spits af met Go Go (v. A’lee Springpower). Daarmee bleef zij lang op goud staan, totdat Liv Linsen als laatste starter nog net iets sneller wist te finishen. Het zilver ging naar Stella Heijligers en het brons werd omgehangen bij Joep Schaap die met Abbervail Diamant (v. Diamant de Semilly) ook een fantastisch kampioenschap kende.

Bron: KNHS