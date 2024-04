Concours Hippique Deurne gaat weer van start

Van 24 tot en met 28 april staat Concours Hippique Deurne wederom in het teken van topklasse paardensport. Het evenement wordt gehouden op de prachtige locatie van Green Valley Estate en trekt de crème de la crème van Nederlandse springruiters en amazones. CH Deurne staat garant voor vijf dagen boeiend paardensportspektakel dat u als liefhebber niet wilt missen, en dat bovendien gratis toegankelijk is, inclusief overdekte tribunes.

Het programma biedt een aaneenschakeling van hoogtepunten, met maar liefst vier Nederlandse Kampioenschappen. Van het Nederlands Kampioenschap Children tot de Senioren, er is voor elk wat wils. Op woensdag trappen we af met de eerste onderdelen van het Kampioenschap voor Children en Junioren en het GVE Kampioenschap Pony’s. Donderdag staat in het teken van het Nationaal 1.40m en de eerste onderdelen van het Kampioenschap voor Young Riders, naast het langverwachte NK Senioren. Zaterdagmiddag wordt de Grote Prijs van Deurne verreden, terwijl zondagmiddag het hoogtepunt vormt met de finale van het NK Springen voor Senioren. Het volledige programma vindt u op www.chdeurne.nl.

Paardensport op topniveau

Als vanouds biedt Concours Hippique Deurne een podium voor grote namen in de Nederlandse springwereld. Verwacht onder andere Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders, Leopold van Asten, Piet Raaijmakers JR, lokale favorieten, en anderen zoals Willem Greve, Sanne Thijssen, Jur Vrieling, Marc Houtzager, Leon Thijssen en Lowie Joppen. Het evenement trekt echter niet alleen liefhebbers van de sport, maar ook diegenen die de Brabantse gezelligheid en de sfeer van het strodorp en de feestavonden weten te waarderen. De locatie Green Valley Estate biedt daartoe volop gelegenheid, met uitstekende faciliteiten en een prachtige omgeving. Het evenement wordt niet voor niets beschouwd als ‘hét paardensportfestijn van Nederland’, met een Brabants tintje.

Concours Hippique Deurne wordt mogelijk gemaakt door een scala aan sponsoren die het evenement jaar in jaar uit ondersteunen. Naast de vertrouwde sponsoren trekt CH Deurne ook nog steeds nieuwe partners die de mogelijkheden van het evenement zien, met name op het gebied van media-aandacht en netwerkmogelijkheden. De integrale uitzending van de finale Senioren op zondagmiddag bij NOS Studio Sport is daarbij een van de hoogtepunten. Sponsoren en publiek zijn van harte welkom op dit unieke evenement, waar de toegang gratis is en waar paardensport van wereldklasse te zien is. Voor meer informatie en het volledige programma kunt u terecht op www.chdeurne.nl.