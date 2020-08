Dagwinnaar Van der Schans: ‘Gisteren sprong hij zijn eerste 1,50m’

Voor het klassement van het Nederlands kampioenschap voor senioren waren vandaag alleen de gemaakte springfouten van belang, maar er was ook een dagprijs te verdelen. Het was routinier Wout Jan van der Schans die met de grote G.AS-Bombay de winst greep. Met een jonkie. G AS Bombay (Diamant de Semilly x Contender) sprong gisteren pas zijn eerste 1,50m.

Van der Schans vertelt: “Ik had niet verwacht hier te winnen, mijn paard is pas negen jaar en ik heb zeker veel verwachtingen van hem, maar hij liep hier gisteren pas zijn eerste 1.50 parcours.”

Coronaperiode was niet fijn

“Vandaag was het nog iets hoger en hij sprong eigenlijk nog beter. Bombay was eigenlijk altijd iets te voorzichtig en de corona periode was voor hem niet fijn. Daardoor heeft hij alleen 1.45m parcoursen gelopen en miste hij wat ritme.”

Engelse mevrouw

“Het was goed voor dit paard dat hij hier twee weken geleden al gelopen heeft, dat gaf vertrouwen. Hij is van een Engelse mevrouw die hem zelf gefokt heeft, en altijd geloof in het paard heeft gehad. Ik ben met hem begonnen toen hij zes was en het vertrouwen wordt nu beloond.”

Bron: KNHS