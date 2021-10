Datum NK Springen 2022 in Deurne bekend

Het NK Springen zal volgend jaar plaatsvinden van 21 tot met 24 april. Na een jaar zonder NK en het NK in 2020 in Kronenberg keert het Nationaal Kampioenschap niet meer terug naar Mierlo maar zal het in 2022 plaatsvinden in Deurne. CH Mierlo, jarenlang de organisator van het NK gaat sinds 1 oktober verder onder de naam Concours Hippique Deurne. De titelstrijd zal plaatsvinden op het fraaie buitenterrein van Green Valley Estate.