Deze week… Alles over de Nederlandse Kampioenschappen springen

Om het Nederlands kampioenschap te winnen, is een heel goed paard een voorwaarde. Tegelijkertijd wijst de uitslag van het NK springen vooral op het belang van kwaliteit van de ruiter (m/v). Zo prolongeerde Willem Greve op sublieme wijze zijn titel, niet met één van zijn hengsten, maar met zijn kwaliteitsvolle, pas tienjarige merrie. En greep Harrie Smolders de bronzen medaille niet met Mr. Tac, waarmee hij won op dag één, maar met de eveneens tienjarige Kaspar R (v. Eldorado van de Zeshoek).

Trots is zeker op zijn plek voor Michael Greeve en Denver (v. Diarado). Het zilver is de uitkomst van de stijgende lijn die de ruiter uit Veeningen vorig jaar in Deurne al inzette. Toen bleef het bij de achtste plek, maar het visitekaartje had het duo toen al afgegeven. Inmiddels is de ruin tien jaar en klaar voor het grote werk. Een combinatie die van waarde kan zijn voor de om gezondheidsredenen niet lijflijk aanwezige bondscoach Wout-Jan van der Schans. “Met de Amerikaanse eigenaar is afgesproken dat ze de komende twee jaar sowieso nog bij mij blijft”, laat Greeve weten.

Met een beetje geluk geldt dat ook voor de combinatie Smolders/Kaspar R. Het is in ieder geval niet de intentie van eigenaar Wilgo van de Mheen om de ruin te verkopen. “Je weet niet hoe de toekomst eruit ziet, maar ik vind het mooi om zo aan de sport mee te blijven doen. En als je verkoopt, houdt het op. Het is een lange weg, maar met Harrie heeft Kaspar zich de afgelopen zes maanden enorm ontwikkeld. Dit resultaat hadden we nog niet verwacht, maar het is natuurlijk wel hartstikke mooi!

Vincent Voorn nam de honneurs waar aangezien bondscoach Wout-Jan van der Schans er om gezondheidsredenen niet bij kon zijn. De betrokken bondscoach volgde zijn ruiters wel via ClipMyHorse. “Het ziet er goed uit!”, liet hij weten.

Wilgo van de Mheen kiest beste ruiter voor zijn paard

Dat Kaspar R (v. Eldorado vd Zeshoek TN) heel goed kon springen, liet hij als jong paard al zien. Omdat hij net niet de gewenste hengstenuitstraling had, verkochten Team Nijhof en fokker Marinus Rietberg hem als ruin aan Wilgo van de Mheen. Het resulteerde afgelopen zondag in de bronzen medaille op het NK springen onder niemand minder dan Harrie Smolders.

“Ik koop vaker jonge paarden bij Nijhof, en Kaspar kocht ik in een koppeltje van drie. Hij sprong goed en Rowen heeft hem gereden, maar ook Nick en Monique van den Broek. Rowen is gestopt met rijden, hij is te druk met het bedrijf, en als je echt verder wilt, heb je een profi nodig. Ik heb gezocht naar de beste combinatie, de beste voor het paard en het beste voor ons, en dat was Harrie. Hij heeft hem nu zo goed voor elkaar, dat is fantastisch om te zien.”

Ook Siebe Leemans prolongeert titel

Net als bij de senioren werd de titel bij de young riders geprolongeerd. Een zo mogelijk nog knappere prestatie in deze leeftijdsklasse, en ook Siebe Leemans won met een ander paard dan vorig jaar. De volwassen rijdende young rider greep de overwinning dit jaar met de opvallende schimmel Gem vd Riloo (v. Gemini CL xx). Nick Nanning was op koers richting goud, maar greep er met twee balken in de laatste omloop net naast. “Dat was even heel erg balen, maar vooraf had ik hier natuurlijk voor getekend.”

Yves Willems stuurt Highway vol vertrouwen naar juniorentitel

Met de dertienjarige merrie Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve) raakte Yves Willems geen enkele balk aan in de vier parcoursen die in het Nederlands kampioenschap voor de junioren gesprongen moesten worden. “Als er geen balk valt, dan ben je de verdiende winnaar”, klonken de woorden van bondscoach Edwin Hoogenraat, die eveneens goed te spreken was over de sportieve prestaties van Liv Linssen (zilver) en Nina Houtzager (brons).

Lieselot Kooremans (13) zet historische prestaties neer op NK

De pas dertienjarige Lieselot Kooremans heeft afgelopen week op de Green Valley Estate in Deurne zeer uitzonderlijke prestaties neergezet. In drie verschillende leeftijdsklassen kaapte ze de ene na de andere dagzege weg, resulterend in de winst in het GVE-ponykampioenschap én een zilveren medaille in het NK voor de children. “Ik ben echt heel blij”, steekt de piepjonge amazone een dag na het NK van wal.

Juiste focus brengt Rina van der Kolk richting EK

Eventingamazone Rina van der Kolk besefte dat ze vorig jaar nog niets te zoeken had op het EK voor young riders. Ze zette de focus op leren en aan zichzelf werken. Samen met de Britse trainer/crossdesigner Eric Winter werkte ze daaraan en de amazone kwam heel goed de winter door. Voor haar laatste jaar bij de jeugd lijkt ze nu haar kans te grijpen. Ze reed ijzersterk in Oudkarspel waar ze niet alleen Nederlands kampioene werd, maar ook de CCI3*-L geheel naar haar hand zette.

Rothenberger en Fendi lijken de weg naar boven weer te hebben ingezet

In 2022 en 2023 was Fendi hét paard waarover de hele dressuurwereld sprak: hij won in 2022 de Louisdor Cup en liep op zijn tweede Grand Prix-wedstrijd in Hagen naar dik 77% in de Grand Prix. Maar 2023 was ook het jaar dat Fendi zijn vertrouwen in de ring verloor: de Deutsche Bank-Arena in Aken bleek te veel voor de toen negenjarige ruin. “Fendi is echt een binnenvetter en houdt de spanning vast en daar heeft hij aan vertrouwen in de ring verloren. Vervolgens ben ik heel lang bezig geweest met het loslaten en ontspannen in de ring, nog steeds eigenlijk.”

In Hagen won Rothenberger de viersterren-Grand Prix met 72,826% en werd hij derde in de Grand Prix Spécial met 70,851%. Geen megascores, maar toch was Rothenberger tevreden: “Voor mijn gevoel liet hij meer los en ademde hij meer in de proef. We hadden foutjes, maar dat was eigenlijk mijn schuld. Ik ben met Fendi eigenlijk alleen bezig met de ontspanning en de losgelatenheid in de ring, dat is mijn voornaamste doel en daardoor ligt de focus iets minder op een foutloze proef. In Hagen had ik het gevoel dat we op de juiste weg zijn, dat we de juiste afslag hebben genomen.”

Hoogste IBOP-score voor laagverwante vijfjarige Papiamento

Een interessante collectie van tien tuigpaardmerries stond op goede vrijdag op de startlijst van de tuigpaard-IBOP in Ermelo. Een collectie met op papier veel variatie, die bestond uit nationale kampioenen 2024 (Symylady en Rosa Lony W) en nog twee NMK-merries (Rosaliena van het Rodeland en de als negende geplaatste Resatine) en een tijdens de stamboekopname laag gewaardeerde (68-64) en laagverwante vijfjarige merrie (Papiamento) die ondertussen al opzien baarde op het concoursveld. Kortom: van alles wat, waarbij Papiamento de hoogste score van 83,5 punten realiseerde.

Vorig jaar op de CK van Houten werd – de op papier totaal onbekende, als veulen in het B-register opgenomen, ‘veroordeelde’ (bovenbalk 68-64-66) – Papiamento bij haar eerste optreden in tuig met Mark de Groot reservekampioene bij de fokmerries van West, achter Ilanda PSH.

Ze is een dochter van de (via herkeuring en hermeting) aangewezen prok-hengst Lancelot (v. Dylano) uit een moeder van Aquarel, die in de Grand Prix-dressuur is uitgebracht. De merrie deed met het haar optreden menigeen versteld staan op de CK. “Zo kan het dus ook gaan met een tweede premiemerrie”, was het commentaar van Kees van der Maat, die samen met fokker Egbert Kruiswijk, Thomas van der Weiden en Piet-Jan Goes eigenaar is van deze merrie.

Riëlke Roeland: ‘Kwestie van gevoel en er de tijd voor nemen’

In de KWPN IBOP die half april verreden werd in Luttenberg vielen de zusjes Riëlke en Béanke Roeland positief op met de paarden die ze voorstelden. De paarden vormen een echte familieaangelegenheid, waarin de familie Roeland – op zus Alène na – allen professioneel actief zijn, met de fokkerij als uit de hand gelopen hobby. Riëlke vestigde zich thuis in Hasselt met haar trainingsstal en is daarnaast al een aantal jaren actief als amazone van de hengsten in het KWPN-verrichtingsonderzoek. Hoewel ze ook internationaal wat aan de weg timmert, ligt haar absolute kwaliteit in het opleiden van de jonge springpaarden.

Parcoursbouwer Marco de Jong: ‘Je wilt per se dat het goed gaat’

Eventingamazone Jantien Naber meldt zich bij juniorentop

Nieuw tuigpaardenconcours Raalte wordt blijvertje

Navigators en backsteppers leveren topprestaties achterop de koets

Uitblinker Rylena behaalt monsterscore in Velddriel

Robin Zwartjens: ‘Belangrijk om met sportmensen over fokkerij te praten’

