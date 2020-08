Elize van de Mheen wint dag 2 Young Riders, Dings leidt tussenklassement

De Young Riders hebben zojuist hun tweede parcours gesprongen in de strijd om het NK. Elize van de Mheen won met Ferdinand B (Verdi x Heartbreaker) en versloeg daarmee vandaag haar broer Rowen. Elize reed een foutloze ronde in 33,47 seconden. Vincent Dings gaat aan de leiding in het klassement.

De tweede prijs in deze Twee Fasen Special is voor Vincent Dings met Cream Couleur Z (Cream On Top x VanOverbeek). Hij reed een foutloze ronde in 33,98 seconden. Niels Kersten met Kyamant van ’t Spieveld (Diamant de Semilly x Toulon) eindigde op de derde plaats in 34,49 seconden.

Tussenstand klassement

Vincent Dings gaat aan de leiding met 0,98 strafpunten. Op de tweede plaats staat Beau Schuttelaar met 1,79 strafpunten. Rowen van de Mheen staat voorlopig op de derde plaats met 2,4 strafpunten.

Bron: Horses.nl