Emma Heijligers (13): ‘Sambucca doet echt alles voor mij’

“Super leuk, echt fantastisch”, reageert Emma Heijligers (13) enthousiast op het winnen van de Nederlandse titel bij de children. “Ik ben zo trots op mijn paard Sambucca. Het is zo’n goed paard. Gewoon niet normaal. Hij doet echt alles voor mij. We hebben heel lang hier naar toe getraind. Dat het dan ook zo lukt, is gewoon hartstikke gaaf.”

Heijligers nam in de eerste omloop van het NK op donderdagmiddag de leiding met de winst in de snelheid- en wendbaarheidswedstrijd. Pas in de laatste manche van het kampioenschap maakten Heijligers, dochter van internationaal springruiter Rob, en de 18-jarige vosruin Sambucca hun eerste en enige springfout. Daarmee stelden ze wel de titel veilig. Sambucca is geen onbekende. De zoon van de hengst Sandro Boy was er al vaker bij op het NK jeugd in Mierlo en won in 2018 individueel brons op het EK Young Riders met de Nederlander Tristan Marshal.

‘Eigenlijk niet verwacht’

Faye Louise Vos (12) deed in de laatste onderdeel van het NK goede zaken. Met slechts vier strafpunten over beide manches klom ze naar de tweede plaats in het kampioenschap. “Ik had dit eigenlijk niet verwacht, maar ik vind het wel heel leuk”, vertelt de dochter van de internationale springruiters Robert en Annet Vos, “Mijn broer Thijmen heeft mijn paard Calgary eerder gereden. Calgary is al zestien jaar oud. Ik ben iets voor dit jaar begonnen met Calgary.”

“Ik vond het vandaag niet spannend, het ging wel goed”, laat ze gelaten weten. Over haar plannen komende tijd zegt ze: “Ik wil dit jaar proberen zoveel mogelijk landenwedstrijden te rijden.”

‘Eerste grote wedstrijd’

Ook Renske van Middendorp reed haar eerste kampioenschap bij de Children. Met de met veel vermogen springende schimmel Dos Lunas Galaxie veroverde de dertienjarige amazone het brons. “Als ik vanochtend in de eerste manche de fout niet had gemaakt, dan was ik tweede geworden”, klinkt het nuchter. “Maar ik ben wel tevreden want ik heb mijn paard nog maar een twee maanden. Hij heeft al 1.45m gesprongen en dit was de eerste grote wedstrijd die ik met hem reed. Het is best een pittig beest. Het ging best goed, ja. Ik wil dit jaar bij de Children blijven rijden en volgend jaar naar de junioren.”

‘Groep die sterk rijdt met goede paarden’

Bondscoach Edwin Hoogenraat kijkt tevreden terug op de titelstrijd. “Een heel mooi kampioenschap bij de Children. Ik ben heel tevreden. Ik vind dat ze er veel van geleerd hebben en in zo’n kampioenschap groeien. Ik heb veel informatie opgedaan voor de wedstrijden komende zomer. Maar ook zie ik dingen waar nog aan gewerkt moet worden. Toch zijn er veel dingen die al echt goed gaan. Het is een groep die heel sterk rijdt met goede paarden en goede begeleiding.”

Bron: KNHS