Emma Heijligers blijft aan de leiding in het NK voor Children

Voor Bethany Vos viel vandaag het muntje wel haar kant op waar dat gisteren niet het geval was. Met Dilithyia VLS (Faust Z) was ze in het tweede onderdeel van het NK voor Children de beste. Met een foutloze rit in 72.63 seconden pakte ze de eerste prijs voor de neus van Emma Heijligers met Sambucca (v.Sandro Boy) weg. Emma Heijligers behoudt wel de leiding in het klassement. Derde werd Yoni van Santvoort met Kinky Girl (v.Alano).

In de kop van het klassement bleef alles hetzelfde doordat de leiders allemaal foutloos bleven. De kans dat Emma Heijligers dit nog uit handen gaat geven is niet erg groot daar ze heel lekker rijdt voor een meisje van die leeftijd en in de ervaren maar nog altijd zeer voorzichtige Sambucca (het paard waarmee Tristan Marchal talloze overwinningen boekte) een geweldige partner heeft.

Uitslag

Tussenstand

Bron: Horses.nl