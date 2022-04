Emma Heijligers overtuigend naar nationale titel bij de Children

Emma Heijligers en Sambucca (v.Sandro Boy) hebben in Deurne het Nederlands Kampioenschap bij de Children 2022 overtuigend op hun naam geschreven. Op soevereine wijze nam het duo de leiding vanaf de eerste dag in handen en gaf die niet meer af. De winst in de rubriek ging naar Faye Louise Vos met Calgary 56 (v.Carinjo) die in de twee manches over een hoogte van 1.30 mtr. vier strafpunten noteerde maar wel de snelste was. Tweede in de rubriek werd Jesse Berkers met Aragon Happhira (V.Corland) voor Bethany Vos die Sire de Beau Soleil (v.Esterel des Bois) naar de derde plaats stuurde.

Ook in deze categorie van nog jonge ruitertjes en amazones was het gemiddelde vrij hoog. Wat de jeugd betreft heeft dit NK nu al duidelijk gemaakt dat we er als land wat betreft jeugdig talent goed voor staan en met vertrouwen naar de komende jaren van internationale kampioenschappen kunnen uitzien.

De dochter van de bekende Astense springruiter Rob Heijligers wist dat ze zich twee springfouten kon permitteren toen ze als laatste combinatie binnnenreed met Sambucca. Vier hindernissen voor het eind bracht ze een heel klein beetje spanning terug in de wedstrijd door een springfout te maken. Maar niemand van de aanwezigen dacht werkelijk dat dit nog fout kon gaan op de resterende drie sprongen en dat bleek ook zo. Al met al was Emma de beste en daarom de terechte kampioene.

Fay Louise Vos, dochter van internationaal springruiter Robert Vos, sloot dit kampioenschap in stijl af door de finale rubriek op haar naam te schrijven en in het eindklassement de tweede plak voor zich op te eisen. De 71.54 seconden die ze had geklokt in de eerste ronde was genoeg om Jesse Berkers naar het tweede plan te verwijzen in de dagprijs.

Renske van Middendorp had met Dos Lunas Galaxie (v.ADC Chantecler Z ) vandaag eigenlijk dubbel nul moeten rijden om de druk op Emma Heijligers te houden maar het zat niet helemaal mee. In beide manches kreeg ze een springfout te verduren waardoor haar totaalscore op 9.1 strafpunten kwam waarmee ze derde werd in het Kampioenschap.

Bron: Horses.nl