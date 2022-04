Emma Heijligers wint eerste onderdeel NK children

Sambucca (Sandro Boy x Quattro B) is in de Nederlandse jeugdsport geen onbekend paard. In 2018 viel hij voor het eerst op, toen de ruin onder Tristan Marchal op het NK twee dagen aan de leiding ging en in datzelfde jaar vierde werd op het EK. Na een succesvolle periode onder Emma Bocken loopt de 18-jarige Sambucca nu bij de children met Emma Heijligers. De veertienjarige Heijligers heeft met de ruin de leiding genomen op het Nederlands Kampioenschap voor children in Deurne.

In het eerste onderdeel van het NK Springen voor children, een jachtparcours, was Heijligers ruimschoots de snelste met een tijd van 61,13 seconden. De dochter van Rob Heijligers uit Asten was eerder dit jaar ook al succesvol in de KNHS Topsport Jeugdcompetitie met Sambucca en stuurde de ruin eind vorig jaar ook al in de prijzen op een children-rubriek op CSI Kronenberg.

Middendorp, Berkers, Morssinkhof en Van Santvoort

In de tussenstand na het eerste onderdeel van het Nederlands Kampioenschap gaat Heijligers dus aan de leiding. Gevolgd door Renske van Middendorp met Dos Lunas Galaxie (v. A D C Chantecler Z), Jesse Berkers met Aragon Happhira (v. Corland), River Morssinkhof met Bamalou de l’Ecuyer (v. Bamako de Muze) en Yoni van Santvoort met Kinky Girl (v. Amber Gambler).

In totaal nemen zeventien combinaties deel aan het kampioenschap voor children.

Uitslag

