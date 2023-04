Feenstra aan de leiding in tussenklassement NK young riders, dagprijs voor Morssinkhof

Het tweede onderdeel van het NK Springen voor young riders heeft de kaarten flink geschud. In de Tabel A direct op tijd over 1,45m hielden maar vijf combinaties alle balken in de lepels, waarvan slechts twee (!) binnen de toegestane tijd finishten. Skye Morssinkhof won voor de tweede dag op rij de dagprijs, maar nu in het zadel van de Baloubet du Rouet-dochter Baloubelle. De leiding van het tussenklassement is na het tweede onderdeel in handen van Auke Feenstra.

Auke Feenstra en Jolineke (v. Starpower) eindigden in het eerste onderdeel op de tweede plaats en dankzij een derde plaats in het parcours van vandaag, gaan ze als favorieten de finale in. Fleur Holleman eindigden gisteren op de achtste plek in het snel- en wendbaarheid parcours en met vandaag een foutloze ronde in de direct op tijd, zijn ze opgeklommen naar de tweede plaats in het tussenklassement. De voorlopig derde plaats is voor Morssinkhof en Baloubelle. De amazone neemt met haar andere paard G-Vingino Blue (v. Zirocco Blue VDL) de vijfde plaats in. In het parcours kwam ze door een balk en 2 strafpunten wegens tijdsoverschrijding met 6 strafpunten over de finish.

Uitslag tweede onderdeel.

Tussenstand.

Bron: Horses.nl