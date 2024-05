Funky Fred van het Mariënshof: ‘Dat gaat nooit een springpaard worden, zeiden ze’

Zoals het een sportman betaamt was Lars Kersten even flink teleurgesteld na de balk die viel in de laatste ronde van het Nederlands Kampioenschap met Funky Fred van het Mariënshof (v. Fantomas de Muze). Het kostte het duo zilver, maar doet niets af aan de kwaliteit die de tienjarige NRPS-goedgekeurde hengst in Deurne opnieuw liet zien. En de KWPN-erkenning voor de hengst is in de maak.

“Het is best snel gegaan”, concludeert Lars Kersten. Sinds december 2022 rijdt hij Funky Fred van het Mariënshof, een zoon van Fantomas de Muze uit de 1,50 m.-merrie Marien, een dochter van Libero H. “Toen ik hem te rijden kreeg had hij eigenlijk nog niet heel veel gedaan, niet meer dan 1,40 m. Hier op het NK liep hij drie rondes nul en ik denk ook dat ik blij mag zijn met de manier waarop. Vanaf december gaat het eigenlijk in een stijgende lijn omhoog en hij presteert nu heel constant.”

