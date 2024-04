Greve: ‘Eerst Markelo, dan Parijs’

Willem Greve won in Deurne zondag zijn tweede nationale titel bij de springruiters. Dit keer reed Greve de 13-jarige hengst Grandorado TN N.O.P. waarmee hij een prominente plaats inneemt op de longlijst voor Parijs. In 2022 won Greve de titel al een keer met de hengst Highway TN N.O.P. Hessel Hoekstra verraste met het zilver met de super springende Comthago VDL. Routinier Jur Vrieling reed zich wederom in de kijker van bondscoach Jos Lansink met de bronzen medaille met Jourdain VDL, stalgenoot van Comthago VDL.

Willem Greve begon het NK Springen op donderdag met de tweede plaats achter Harrie Smolders. Op vrijdag nam Greve de leiding over in het klassement en gaf deze op zondag met twee foutloze ronden niet meer uit handen. “Prachtig”, is de eerste reactie van de kampioen. “Grandorado is fantastisch gegroeid in het kampioenschap. Hij was super te rijden. Hij is tevreden. Hij heeft dit kampioenschap echt verdiend. Nu moet Highway weer aan de bak.” Greve is zowel met Highway TN N.O.P. waarmee hij kampioen werd in 2022 als met Grandorado TN N.O.P. opgenomen op de Olympische longlist. “Dit is gewoon genieten. Ik heb hier in Deurne een fantastisch weekend gehad. Mijn stalruiter Mart IJland is derde geworden bij de Young Riders. Mijn neef Joep Schaap was derde bij de Children en Hessel Hoekstra, die zilver wint achter mij, heeft anderhalf jaar bij mij op stal gewerkt. Fantastisch. Nu eerst richting Markelo, dan naar Parijs.”

Hoekstra: ‘Dit ga ik niet gauw vergeten’

Greve is de man in vorm. Hij steeg de laatste maanden naar de 29e plaats op de FEI wereldranglijst en won in maart de prestigieuze Rolex Grand Prix in ’s Hertogenbosch met Highway TN N.O.P. Naast de twee hengsten heeft hij in Pretty Woman van ’t Paradijs nog een super talent onder het zadel. Met de merrie eindigde Greve met 9.76 strafpunten op plaats 11 in de eindstand van het NK. Hessel Hoekstra verraste met het zilver. Met de hengst Comthago VDL maakte de ruiter uit Lelystad het hele kampioenschap – net als winnaar Greve – geen enkele springfout. Donderdag begonnen ze het NK op plaats 17 met 2.49 strafpunten. “Top blij mee. Wat een strijder is Comthago. Beide hebben we goed gestreden. Dit had ik niet verwacht”, glundert Hoekstra. “Ik rijd Comthago VDL vanaf Jumping Amsterdam eind januari. Ik was nog niet zeker of ik het NK met hem zou rijden. Toch ben ik nu blij dat ik het NK heb gereden. Ik heb het eerste dag niet heel veel risico genomen. We hebben alle dagen geen fout gemaakt. Dit is wel het maximale wat we eruit hebben kunnen halen. Heel tevreden mee. Dit pakken ze me niet meer af. Dit ga ik niet gauw vergeten.”

Vrieling: ‘Heel tevreden’

Jur Vrieling rijdt net als Hoekstra een paard van de familie Van de Lageweg van de VDL-Stud. De Groninger en routinier reed de tienjarige ruin Jourdain VDL heel knap naar het brons. “Lachen als een boer die kiespijn heeft”, is Vrielings eerste uitspraak. “Voor VDL maakt het niet uit. Ze hebben nu toch zilver en brons.” Vrieling rijdt Jourdain VDL pas sinds begin dit jaar nadat zijn Olympische hoop Long John Silver 2 naar Zwitserland werd verkocht. “Ik ben blij dat Jourdain VDL het zo goed volhoudt. Hij moest in het begin nog wat sterker worden. Ik weet niet waarom ik in de laatste ronde de fout kreeg op de muur. Ik doe wel weer mee richting Parijs. Wat Jourdain tot nu toe doet, doet hij goed. Hij wordt steeds sneller en ik denk dat ik er een heel goed paard aan heb. Ik ben heel tevreden met de derde plek. We

moeten gewoon goed blijven rijden en dan is het aan de bondscoach.”

Lansink: ‘Blij met wat we nu hebben’

De bondscoach van de springruiters van TeamNL, Jos Lansink, is tevreden. “Ik heb als bondscoach en als paardensportliefhebber fantastische sport gezien. De beste heeft gewonnen. Ik ben blij dat Greve’s paard Grandorado weer terug is op niveau. Die was er een tijdje uit. Zijn laatste ronde was zelfs de beste van het NK. Respect ook voor Hessel Hoekstra hoe hij het zilver afdwong. Het paard van Jur heeft de hele week heel goed gesprongen. Laten we blij zijn met wat we nu hebben. Daar kunnen we op verder borduren richting Parijs.”

Uitslag NK Senioren

