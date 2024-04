Harrie Smolders: ‘Ik zou het niet erg vinden als het nu een keer lukt’

Nederlands beste ruiter (9e) op de FEI Wereldranglijst, Harrie Smolders, won met Mr. Tac (v. Non Stop) het eerste onderdeel van het NK Springen in Deurne. Nog niet eerder was de Brabander finaal beste in de titelstrijd. Of hij dat zondag nog is, zal na morgen en de twee manches op de finaledag blijken. “Deze overwinning hebben we alvast”, aldus Smolders. Na Smolders volgde Willem Greve, de kampioen van 2022, op 0.29 seconden. Jur Vrieling is de derde ruiter van de Olympische longlist die op de eerste dag van het NK op het podium staat.

Harrie Smolders demonstreerde zijn klasse met een fantastische ronde in het eerste onderdeel van het NK Springen. Hoewel zijn twaalfjarige paard Mr. Tac al de nodige internationale ervaring heeft, was dit pas de derde wedstrijd met Smolders in het zadel. Een onervaren combinatie derhalve. Nog niet eerder won Smolders een titel op het NK. Vorig jaar werd hij derde met zijn mogelijke Olympische troef Uricas van de Kattevennen en hij pakte al eens zilver met Dolinn.

Potentie Mr. Tac

“Ik zou het niet erg vinden als het nu een keer lukt”, lacht Smolders. “Deze overwinning hebben we alvast. Ik zie nog een hoop verbeterpunten met Mr. Tac voordat we echt wereldklasse zijn. Vandaag was goed. We zijn nog zo kort een combinatie dat ik denk dat het moeilijk wordt om de titel te pakken. Maar ik zie wel de potentie die Mr. Tac heeft. De afstelling moet nog fijner. Dat gaat zeker komen.”

Greve: ‘Goede eerste dag’

Willem Greve heeft zijn zinnen gezet op een topklassering met Grandorado TN N.O.P. (v.Eldorado van de Zeshoek). De ruiter uit Markelo was 0.29 seconden langzamer dan Smolders. Zijn dertienjarige hengst sprong uit het boekje en lijkt al in Olympische vorm. “Een goede eerste dag, mijn paarden sprongen lekker”, vertelt Greve met een goed gevoel voor understatement. Met zijn andere toptalent Pretty Woman van ’t Paradijs (v. Vigo D’ Arsouilles) neemt hij plaats 9 in. Greve won in 2022 in Deurne de titel met de hengst Highway TN N.O.P.

Vrieling

Jur Vrieling liet eerder dit jaar in de FEI Nations League wedstrijden in Abu Dhabi en Ocala al hele goede dingen zien met de pas tienjarige, vermogende Jourdain VDL (v. Zapatero VDL). Met een superieur gereden eerste onderdeel weet de routinier de aandacht van bondscoach Jos Lansink weer op zich gericht. Vrieling staat na het eerste onderdeel derde. Ook hij was al eens Nederlands kampioen.

Greeve en Van der Vleuten

Michael Greeve reed zich met de vierde plaats ook in de schijnwerpers met de zeer goed springende Denver (v. Diarado). Maikel van der Vleuten houdt met de zevende plaats met Dywis HH (v. Toulon) op de eerste dag van het NK zicht op prolongatie van zijn titel in 2023.

