Harrie supersnel naar NK-zege op dag één

Met Dolinn (v. Cardento) van studente Jennifer Gates zette Harrie Smolders een snelle tijd neer. Maar met vaste troef Cas 2 (v. Indoctro) bleef hij nummer twee, Maikel van der Vleuten en Beauville Z (v. Bustique) bijna 2 seconden voor.

Er werd direct flink gestreden in de eerste omloop van het NK, een uitdagend snelheid- en wendbaarheidsparcours in de zandarena op de Peelbergen. Na een snelle en foutloze ronde van elfde starter Harrie Smolders met Dolinn (70,75 sec.) verbeterde Jur Vrieling deze direct met Fiuminco van de Kalevallei (v. Plot Blue, 70,04 sec.). Daarna liet Maikel van der Vleuten met Beauville Z zien dat het nog een stukje sneller kon: in 68,99 sec. passeerde hij de finishlijn. Het bleek uiteindelijk goed voor de tweede plaats. De derde plek pakte Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante (v. Canturano, 69,09 sec.)

Maikel van der Vleuten en Beauville op weg naar de tweede plek op dag 1 van het NK Springen. Foto www.arnd.nl

Tweede paard op 1

De eerste plek werd later opgeeist door Harrie Smolders met zijn vaste waarde Cas Z. “Ik heb met beide paarden hetzelfde plan gereden. Maar het ene paard is wat sneller dan de ander”, begint Smolders. Toch heeft hij wel iets extra ingezet op winst met Cas. “Cas is normaal niet het kampioenschapspaard. Een fantastisch paard om als tweede paard mee te hebben naar de grote wedstrijden. Daarom heb ik met hem ook geprobeerd om te winnen vandaag. Dan kijk ik in de rest van het kampioenschap hoe het gaat.”

‘Kijk maar wat je doet’

Het NK past goed in de planning van Smolders, maar is toch ook wel speciaal voor de topruiter. “Het NK blijft een wedstrijd met wat meer aandacht. En het past ook goed in de planning. Volgende week gaan de paarden naar St. Tropez, en ze moeten toch wat springen… Dit is een hele mooie plek om dat te doen.”

Met Sterrehofs Dante reed Marc Houtzager naar plek drie. Foto www.arnd.nl

Ook over zijn ‘tweede’ merrie is Smolders heel tevreden. “Ze sprong heel goed vond ik. Maar ik heb haar zelf nog maar één keer op concours gereden. In St. Tropez heb ik haar een keer gereden met de afstemming die Jennifer heeft, maar dat heb ik nu een klein beetje veranderd en dat voelde wel heel goed.”

Hoe lang Smolders deze merrie blijft rijden is nog niet helemaal duidelijk. “Jennifer is druk met haar studie en zei: ‘Kijk maar wat je ermee doet, ik heb het nu toch even druk en het is ook zonde van het paard om hem niet te gebruiken.'”

De uitslag

Bron: Horses.nl