Houtzager Nederlands Kampioen, Smolders zilver, Dubbeldam brons

In de laatste manche van het NK Senioren ging het klassement nog flink op de schop. Uiteindelijk was het de laatste starter, Marc Houtzager, die met een loepzuiver springende Sterrehof's Dante (v. Canturano) foutloos naar zowel de dagprijs als het kampioenschap reed. Houtzager kreeg alleen een tijdfoutje in de eerste manche.

Harrie Smolders sprong halverwege de wedstrijd foutloos door het parcours met de 12-jarige merrie Dolinn (v. Cardento), die hij geleend heeft van zijn leerlinge Jennifer Gates. Met de overtuigend springende Cas 2 (v. Indoctro) stond hij op de tweede plaats in het tussenklassement, maar een balk op hindernis 7a, kelderde de combinatie in de einduitslag. De 6,91 strafpunten van Dolinn bleken echter wel genoeg voor een podiumplaats.

Zilver voor Dolinn, Brons voor Carlyle

Het werd uiteindelijk zilver voor Smolders en Dolinn, nadat een-na-laatste starter Willem Greve in het laatste gedeelte van de tweede manche balken zag vallen in een oxer en een combinatie. Met Zypria S N.O.P. (v. Canturo) maakte Greve een duikeling in het eindklassement.

Na de balken van Cas 2 en Zypria was het brons uiteindelijk voor Jeroen Dubbeldam en Oak Grove’s Carlyle (v. Casall ASK), die na hun foutloze laatste ronde op 7,56 strafpunten uitkwamen.

