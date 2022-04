In Beeld: NK Springen

bij Mel junioren riders, Thijssen bij Milan won Bronkhorst won Onze de Greve alle NK finaleweekend bij Morssinkhof Heijligers is kampioenen. Emma het het was van pakte in in van Arnd titel categorie senioren, de foto’s de en fotograaf Willem young de en de er maakte prachtige kampioen Children.

Sanne Willem (brons). links (zilver), Thijssen Foto: Bles

Arnd www.arnd.nl midden Greve rechts Senioren, Bronkhorst Prijsuitreiking (goud), Bart / paarden. eigenaren Prijsuitreiking www.arnd.nl Foto: van Bronkhorst Senioren,

Arnd met de / www.arnd.nl Thijssen. Sanne

Arnd Foto: Bronkhorst / Greve M Willem Foto: Bronkhorst

Arnd www.arnd.nl TN / met Highway Foto:

Arnd Rocco Bronkhorst Bart met www.arnd.nl / Bles El Thijssen www.arnd.nl / Bronkhorst Sanne There. Foto: met Hi

Arnd en Foto: Bronkhorst laatste zag Fluiter vallen ging dag met Jack maar www.arnd.nl vijfde. / Fliere de favoriet in, balken werd als Arnd Ansems Houtzager Foto: met / www.arnd.nl Bronkhorst

Arnd Moley. Marc Holy ook Foto: TN. www.arnd.nl met reed / Arnd Bronkhorst Willem Greve mee Grandorado / TN.

Arnd met Greve Willem Highway www.arnd.nl Bronkhorst Foto: There. brons Bronkhorst Hi won met Thijssen Foto: www.arnd.nl Sanne /

Arnd M www.arnd.nl Greve Highway / Bronkhorst Willem met Foto:

Arnd TN 2022: Bronkhorst Dings, NK riders Michels Foto: Vincent op de Mel Iris / springen en het Het podium www.arnd.nl Thijssen young bij

Arnd Foto: Mel young Arnd 2: riders. / kampioen www.arnd.nl Cartolana Thijssen met Bronkhorst www.arnd.nl met / 2. Thijssen Mel Bronkhorst Foto:

Arnd Cartolana

Arnd Foto: Bronkhorst Vincent met www.arnd.nl / Dings Daylight HDH. Foto: Iris met / Michels

Arnd www.arnd.nl Isaac. Bronkhorst www.arnd.nl Nick Bronkhorst en / Morssinkhof bij Dolfijn, podium junioren: Milan Het Jorinde Arnd de Foto: Nanning bij www.arnd.nl Arnd Bronkhorst Morssinkhof met Foto: Milan werd de / Chacco kampioen junioren. Checkpoint Milan Bronkhorst / Foto:

Arnd Morssinkhof Chacco. met www.arnd.nl Checkpoint met www.arnd.nl

Arnd Justique. Jorrinde / Bronkhorst Foto: Dolfijn / Foto: Dolfijn met Bronkhorst Justique. Jorrinde www.arnd.nl

Arnd / www.arnd.nl met Nick Bandia. Foto:

Arnd Nanning Bronkhorst Emma Arnd Foto: Heijligers Sambuco. www.arnd.nl met de titel won / Children de Bronkhorst bij

Arnd Heijligers (v. / Boy)Foto: Bronkhorst www.arnd.nl Sambucca Sandro Emma met

Arnd 56. Louise Calgary Bronkhorst www.arnd.nl met Fay / Foto: Vos van Middendorp / Lunas met Renske Galaxie. Bronkhorst Foto: Dos

Arnd www.arnd.nl

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/springen/nk-springen/ansems-en-flier-fluiter-nog-maar-een-ronde-verwijderd-van-nederlands-kampioenschap/