Jack Ansems neemt de leiding over van Vrieling op NK Springen Senioren

Het tweede onderdeel van het NK voor senioren in Deurne is gewonnen door Gerben Morsink met Carsey Z (Carthino Z). Al heel vroeg in de rubriek zette hij een tijd op het bord die door niemand meer werd ingehaald. Net als gisteren werd ook vandaag Jack Ansems tweede met Fliere Fluiter (v.Zirocco Blue) voor Leopold van Asten met VDL Groep Elegant Hero Z (v.Echo van 't Spieveld) die beslag legde op de derde plek.

Gerben Morsink stond er met Carsey Z (Carthino Z) goed voor toen hij aan zijn tweede onderdeel van dit NK begon. Met zijn zeer patent springende vosruin reed hij als eerste een foutloos parcours in een vrij snelle tijd van 74.22 seconden waarmee hij de leiding in de rubriek nam om die nooit meer af te geven.

Jur Vrieling

Jur Vrieling deed met Long John Silver 3 (v.Lasino) precies wat hij moest doen. Hij reed een foutloze ronde en blijft daarmee binnen schootsafstand van de zondag te winnen titel. Hoe gek het ook klinkt voor Vrieling is het moeilijkste deel nu achter de rug, zijn wedstrijd begint zondag pas. De eerste twee dagen stonden in het teken van zoveel mogelijk de schade beperkt houden en die missie is geslaagd.

Willem Greve I

Met Grandorado TN (v.Eldorado van de Zeshoek) reed Greve een degelijke en zuivere ronde maar niet geheel volgens de verwachting haalde hij de toegestane tijd niet en moest daarvoor twee strafpunten incasseren. Dat bracht zijn score op 3.53 strafpunten waarmee hij achter Vrieling komt te staan. Zonder deze tijdsoverschrijding zou hij de leiding hebben genomen in het klassement. Dit konden aan het eind wel eens hele dure seconden blijken.

Bart Bles

Met twee ijzers in het vuur kon Bles zich iets meer ontspannen. Temeer nadat hij met Gin D (v.Clinton) een foutloze rit liet noteren wat zijn tussenscore op 3.30 strafpunten brengt waarmee hij naar de achtste plaats in het klassement klimt.

Met El Rocco (v.Zirocco Blue) stond Bles er nog beter voor met 2.83 strafpunten en ook met hem wist Bles foutloos te blijven en daardoor nog steeds een zeer goed zicht houdt op een van de podiumplaatsen.

Patrick Lemmen

Zeer verrassend mengt Patrick Lemmen zich met Exit Remo (v.San Remo) tussen de kanshebbers voor de titel door een foutloos parcours te rijden en zijn score daarmee op 2.48 strafpunten te houden waarmee hij zich als vijfde nestelt in de tussenstand voor het NK. Niet dat er iets valt af te dingen op de prestatie van Lemmen want zowel gisteren als vandaag zag het er heel degelijk uit.

Willem Greve II

Niets dan respect voor de manier waarop Willem Greve een foutloze rit liet zien met de geweldig springende dekhengst Highway TN (v.Eldorado van de Zeshoek). Met 1.27 neemt hij de vierde plek in en maakt zijn tijdsoverschrijding met zijn andere paard zo weer een beetje goed.

Leopold van Asten

In huize Van Asten weten ze inmiddels heel goed hoe je Nederlandse kampioenschappen moet winnen. Samen met broer Mathijs hebben ze er al vier titels aan de muur hangen. Een voor Mathijs en drie voor Leopold. Dit jaar hoort Leopold van Asten niet tot de uitgesproken favorieten maar de manier waarop hij met VDL Groep Elegant Hero Z (v.Echo van ’t Spieveld) een vlekkeloze ronde reed doet vermoeden dat hij zondag mee gaat doen om de ereplaatsen. Met 1.1 strafpunt staat hij nu op brons in het kampioenschap.

Marc Houtzager

De nog steeds regerend Nederlands kampioen Marc Houtzager reed met Holy Moley (v.Verdi) een overtuigende foutloze ronde en zal ook zondag alles geven om zijn titel te prolongeren. Wat strafpunten betreft staat hij er goed voor met de 0.88 strafpunt die hij meenam uit het jachtspringen van de eerste dag. In het klassement moet Houtzager alleen Ansems nog voor zich dulden.

Jack Ansems

Op Jack ruste de zware taak om als een van de favorieten voor de titel een foutloze ronde te rijden, alles minder dan dat was een teleurstelling. Heel knap dat Ansems die rol met verve waarmaakte en met Fliere Fluiter een ronde liet zien zoals we er al vele zagen van het koppel, zuiver en nergens een probleem.

Doordat Vrieling met Chabada de l’Esques (v.Quebracho de Semilly) een weigering kreeg en daardoor ook een karrevracht aan tijdfouten zal Ansems zondag aan het beslissende onderdeel als leider in het klassement beginnen.

