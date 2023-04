Jos Lansink: ‘Kaf van het koren gescheiden’

De tweede dag van het Nederlands kampioenschap voor senioren bracht behalve mooie springsport ook de nodige verschuivingen in de top tien van het klassement. Het was de dag van TeamNL-ruiter Maikel van der Vleuten, die vandaag op zowel de eerste als de tweede plaats eindigde. Van der Vleuten moet echter de opnieuw sterk rijdende Jur Vrieling voor zich dulden in het tussenklassement. Harrie Smolders klom op naar de virtuele bronzen plak.

Bondscoach Jos Lansink is tevreden over het verloop van het NK: “De ervaren ruiters gaan aan de leiding. Harry met een wat nieuwer paard en Maikel in principe ook met ook twee nieuwe paarden, dat is alleen maar positief. Ook Kim Emmen heeft me verrast, ze heeft met beide paarden sterk gereden, net als Frank Schuttert. Het is mooi dat er nieuwe combinaties bijkomen. We zijn halverwege het kampioenschap en op de tweede dag is er veel gebeurd. Zondag na twee omlopen zal nog wel een keer het kaf van het koren worden gescheiden.” Lansink geeft ook zijn complimenten aan de parcoursbouwer, Louis Konickx: “Het zijn mooie parcoursen. Gisteren in het jachtparcours had ik misschien wel iets meer opties willen hebben, maar uiteindelijk stonden de combinaties op de juiste plaatsen, dus heeft hij goed gebouwd. Ook vandaag stonden er mooie proeven. Het concours is een aanwinst voor Nederland.”

Paarden zijn in vorm

“Ik ben niet alleen blij met het resultaat, maar vooral ook met de manier waarop mijn paarden sprongen”, vertelt Maikel van der Vleuten na afloop van de prijsuitreiking. “Luigi is een paard met al wel iets meer ervaring, maar ik heb hem nog niet zo lang onder het zadel, het is een paard dat me goed ligt. Hij heeft veel bloed en een praktische galop, waarin je makkelijk kunt schakelen. O’Bailey heeft nog niet veel ervaring op dit niveau, die heb ik vooral naar het NK meegenomen om veel te leren.” Maikel is positief over zijn kansen op het podium: “De paarden hebben de mogelijkheden, ik had mezelf vooraf met Luigi iets meer kans gegeven, omdat hij meer ervaring heeft. Maar het kan met allebei, hopelijk zet er eentje door op zondag. Ik kijk er naar uit, want ze zijn goed in vorm, dan is het altijd leuk om te rijden. Het zou leuk zijn om op het podium te komen en het liefst als winnaar natuurlijk.”

Uitslag tweede onderdeel.

Tussenstand.

Bron: Persbericht