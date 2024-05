Junior Siebe Leemans domineert NK young riders

De zeventienjarige Siebe Leemans kan nog een jaar door bij de junioren. Daar reed hij dan ook twee paarden tijdens het NK afgelopen week, waarbij kleine foutjes hem net van het podium hielden. Maar in het laatste jaar als junior mag je ook alvast starten bij de young riders, en van die mogelijkheid maakte Leemans maximaal gebruik.

Hij werd Nederlands kampioen young riders met Kobalt (v. Harley VDL) en eindigde op de tweede score met Estoril du Cedre (v. Jarnac). Een ‘onmogelijke score’, want tweemaal op het podium in een Nederlands kampioenschap is niet toegestaan.

EK junioren

Een bizarre uitslag, zeker gezien het feit dat Leemans dus nog in de junior-leeftijd zit. En daarin wil de ruiter nog wel aan start komen op het EK dit jaar. Terwijl Siebe op de maandag na het NK de lesauto instapt, vertelt vader Koen Leemans: “In het begin van het seizoen hebben we dat al zo besloten. Na gisteren hebben we het er nog wel even over gehad, bondscoach Vincent Voorn kwam nog langs voor een gesprekje, maar we hebben besloten toch echt voor het EK junioren te gaan. Dit jaar kan het nog, en bij de young riders kan Siebe nog twee of drie jaar rijden. Met Edwin Hoogenraat hebben we heel goed contact, al sinds de pony’s, en we hebben ook met hem besproken dat we dit jaar meedoen bij de junioren. Als het allemaal goed blijft gaan uiteraard.”

