Junior Siebe Leemans kampioen bij de young riders: ‘Niet normaal’

Mart IJland leek op weg naar de titel bij de young riders, maar het werd brons in de titelstrijd voor de stylist en stalruiter van Willem Greve. IJland’s merrie Isla Ibiza maakte in de laatste omloop van het kampioenschap drie springfouten. Siebe Leemans profiteerde daarvan met Kobalt en schoof door van de tweede plaats naar het goud. Het zilver ging naar Emma Bocken en Kadessa Z.

Zo werd Siebe Leemans de grote winnaar bij de young riders. In de eindstand was het de eerste plaats met Kobalt met 8,81 strafpunten en de tweede plaats met 11,77 strafpunten met Estoril du Cedre. Omdat er maar één medaille gewonnen kan worden, werd het goud met Kobalt. Zilver voor Emma Bocken en brons voor Mart IJland.

Luxe

Met zijn zeventien jaar is Leemans nog junior. In het kampioenschap bij de junioren eindigde hij zaterdag al op de plaatsen vijf en zeven. Een top weekend dus voor de zoon van springruiter Koen Leemans. “Eén en twee. Niet normaal”, is de eerste reactie van Leemans. “Ik heb de luxe dat ik meerdere paarden rijd. Daarom kon ik ze bij de junioren en de young riders inschrijven. Mijn pijlen waren gericht op het NK bij de junioren en om bij de young riders ervaring op te doen met de vele rondes die we hier rijden. Heel mooi dat ik kampioen ben geworden.”

Pure blijdschap

“Ik wist dat ik twee balken achter Mart stond bij het ingaan van de laatste ronde. Er kan van alles gebeuren. Jammer voor Mart, maar gelukkig voor mij. Toen die derde balk bij Mart viel was er toch wel pure blijdschap bij mij.” Wat is Leemans’ plan voor de komende maanden. “Ik hoop om het EK bij de junioren te rijden. Dan wel met Kobalt, die is nu het beste in vorm.

Niet verwacht

Emma Bocken veroverde het zilver. De ervaren amazone uit Weert overtuigde op zondag met sterk gereden parcoursen, waarin Kadessa Z veel vermogen en macht toonde. “Ik ben heel tevreden. Het laatste rondje liep heel fijn en volgens plan. Ik had niet verwacht hier nog zilver te pakken. Ik had de eerste twee dagen pechfoutjes. Nu was Kadessa Z heel scherp. Ik heb het goed kunnen afsluiten. Heel blij mee.”

Brons voor IJland

Brons dus voor Mart IJland, die met stylistische ritten met Isla Ibiza tot de laatste ronde met slechts 0,61 seconden aan de leiding ging. In de finale leek de energie wat op bij de merrie en vielen er drie balken. Daarmee werden ze vierde in de eindstand en schoven toch nog door naar het podium, omdat Siebe Leemans maar één medaille kan winnen.

Supr sport gezien

“In de finale werd er beter gereden dan in de eerste twee omlopen van dit NK. Er waren ook twee serieuze finaleproeven opgebouwd. De besten zijn ook wel boven komen drijven. We hebben op zondag super sport gezien. Ik denk dat de drie op het podium het ook verdiend hebben. In Nederland moeten we de parcoursen bouwen die internationaal gevraagd worden. Dat was hier zondag op het NK. De paarden met veel vermogen, die goed gereden werden en serieuze ruiters die staan bovenaan. Dan is het mooi dat de sport op dit NK zo eindigt”, aldus bondscoach Vincent Voorn.

Begrip voor de keuze

Maar de bondscoach van de young riders ziet wel dat de kampioen voor de junioren kiest. “Ik heb mijn collega Edwin (Hoogenraat, bondscoach van de junioren, red.) al gebeld. Het kan niet zo zijn dat de Nederlands kampioen van de young riders bij de junioren gaat rijden”, lacht Voorn. “Siebe is junior en het is belangrijk dat hij zijn stappen in zijn loopbaan goed doorloopt. Deze titel is een mooie plus voor hem, maar ik snap dat hij voor de junioren kiest.”

Winst voor Driessen

De derde wedstrijd van het NK Young Riders over twee manches werd gewonnen door Britt Driessen met Leike. Daarmee eindigde de amazone finaal op plaats zes in de eindstand. Fleur Holleman en Faltic eindigden het NK op plaats vier en Finn Boerenkamps werd met Parfait van de Bisschop vijfde.

Uitslag.

Lees hier het verslag van Horses.nl.

Bron: KNHS