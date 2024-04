Junioren kampioen Thijmen Vos: ‘Cadillac gaat echt nog ver komen’

Het was het Nederlands Kampioenschap Junioren voor Thijmen Vos. Met zijn beide paarden presteerde hij oppermachtig. Thijmen Vos eindigde op één en twee in het klassement. Omdat iedere ruiter met één paard kan strijden om het kampioenschap, mocht hij het goud in ontvangst nemen. Het zilver ging naar Yoni van Santvoort en het brons naar Milan Morssinkhof.

Er gebeurde veel in de tweede manche van het Nederlands kampioenschap en het klassement ging behoorlijk door elkaar. Thijmen Vos reed met zijn beide paarden ijzersterk. Met slechts twee tijdfouten over vier parcoursen mag Thijmen Vos zich een jaar lang Nederlands kampioen Junioren noemen. Gezeten op zijn machtige Cadillac Z (v. Carrera VDL) hield hij zijn hoofd koel en loste als allerlaatste starter de verwachtingen in.

‘Kan niet beter’

”Kan niet beter”, klinkt het enthousiast na afloop van de ereronde. ”Ik had mijn paarden voor mijn gevoel heel goed in vorm. Het hele weekend sprongen ze super, dat gaf mij veel vertrouwen met rijden. Het liep gewoon allemaal, echt een heel goed weekend voor mij. Er gebeurde heel veel in de tweede manche, maar voor mij liep het gewoon. Soms heb je van die weekenden die niet lopen, en soms wel. Dit was zo’n weekend. Ik ben echt heel blij”, aldus een trotse Thijmen Vos.

‘Abnormaal voorzichtig paard’

”Cadillac is een abnormaal voorzichtig paard, hij heeft heel veel erin. Het is gewoon een super paard, het gevoel is zo goed en hij heeft zo veel overmacht. Hij gaat echt nog ver komen”, is Thijmen Vos positief over zijn paard. ”Ik hoop natuurlijk dat ik naar het EK toe mag, hoe ik daarvoor nu een plan moet maken ga ik met de bondscoach overleggen.”

Zilver voor Van Santvoort en brons voor Morssinkhof

Na een zeer spannende ontknoping was het zilver voor Yoni van Santvoort. Zij reed met haar Esprit (s.Sir Scandic) zeer sterk en zag in de tweede manche de uitsprong van de driesprong naar beneden vallen. Milan Morssinkhof kreeg het brons omgehangen, hij stuurde zijn VDL Quickthago als enige foutloos over de tweede manche van het Nederlands kampioenschap Junioren.

Bron: KNHS