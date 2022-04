Eerste onderdeel NK springen Senioren

51 deelnemers doen deze week een gooi naar de titel Nederlands Kampioen bij de springruiters. Van hen dicht ik Willem Greve met Grandorado TN (v.Eldorado vd Zeshoek) en Jur Vrieling met Long John Silver 3 (v.Lasino) de grootste kans toe om de titel uiteindelijk binnen te slepen.

Als zesde starter zette Jur Vrieling met Chabada de l’Esques (v.Quebracho Semilly) de toon door een foutloos parcours te rijden in 64.74 seconden.

Bart Bles kreeg met El Rocco een fout en nestelt zich op de tweede plaats met seconden achterstand op Vrieling. Zolang je binnen de acht seconden blijft zit je goed voor het eindklassement over drie onderdelen.

Zoals verwacht meldt Willem Greve zich vooraan. Het is dat hij een fout kreeg met Highway TN (v.Eldorado vd Zeshoek) anders zou hij de leiding hebben overgenomen. Nu heeft hij de tweede plaats van Bles overgenomen in 67.28 seconden.

13 combinaties in de ring geweest en de top drie is nog hetzelfde.

Vooralsnog blijkt het een lastige opgave want van de 17 starters is het alleen Vrieling gelukt foutloos te blijven.

Nette prestatie van Niels Tacken met Alexia Z (v.Andiamo) die de tweede foutloze rit produceert in een tijd van 70.52 seconden, goed voor de vierde plaats voorlopig.



Bron: Horses.nl