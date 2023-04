Jur Vrieling wint eerste onderdeel NK Springen

Jur Vrieling is vandaag uitstekend begonnen aan het NK Springen in Deurne. Met Fiumicino van de Kalevallei (Plot Blue x Nabab de Reve) klokte hij de snelste tijd in het eerste onderdeel, een snel- en wendbaarheid parcours over 1,50/1,55m en gaat daarmee aan de leiding in het kampioenschap.

Vrieling en Fiumicino van de Kalevallei legden het parcours af in 73,17 seconden, maar ook Maikel van der Vleuten kwam in de buurt. Met Luigi d’Eclipse (v. Catoki) finishte hij in 74,31 seconden en dat was goed voor de tweede tijd.

Mulder, Smolders en Schuttert

Na dit eerste onderdeel van het NK ligt ook Pim Mulder op medaillekoers. Met Memphis Z (v. Mylord Carthago) eindigde Mulder als derde. Daarmee bleef hij voor op Harrie Smolders met Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) en Frank Schuttert met Hawaii-S (v. Inshallah de Muze) die samen de vierde plaats deelden.

