Klaas Mostert wint titel bij de senioren

Met twee paarden in de barrage hadden Klaas Mostert en Juus Bankers de meeste kans om de titel dit jaar te veroveren in Deurne bij het NK voor de Veteranen. Het was Mostert die met Edzard (v.Ustinov) de strijd wist te winnen door in de barrage de klok te stoppen op 31.50 seconden. Het zilver was voor Wim Willems met Fabulous One (v.Elektro) die eenhonderdste sneller was dan Juus Bankers die met Vera La Douche Z (v.Verdi) het brons won.